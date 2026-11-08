Redes en EU arman a cárteles en México

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MIAMI, EU.- Los cárteles mexicanos consiguen parte de sus armas mediante personas que viven, compran y hacen negocios dentro de Estados Unidos, entre las que se cuentan a ciudadanos estadounidenses, quienes cobran por adquirir un arma de fuego a nombre propio, pero también hay organizadores que reúnen compras de varios estados de EU y proveedores que mantienen relaciones con dirigentes del crimen organizado en México.

Documentos federales estadounidenses describen una división de tareas que habla de estructuras organizadas. Hay que seguir a quienes reciben los pedidos, quienes aportan el dinero y deciden quién comprará y transportará las armas.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU (GAO) confirmó este sistema operativo en un informe publicado el 28 de septiembre; la investigación, basada en documentos y entrevistas con autoridades de ambos lados de la frontera, describe intermediarios independientes y otros integrados en los cárteles.

"Gran parte de las personas reclutadas como compradores vienen de familiares, amigos y contactos en redes sociales, lo que por supuesto incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales sin antecedentes penales. Algunos compradores desconocen al destinatario final, es decir, cárteles de la droga en México", señala el experto en seguridad nacional Jaime Ortiz.

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De acuerdo con informes del Departamento de Justicia (DOJ), cuando una persona acepta comprar por encargo, el organizador puede proporcionarle el dinero y señalarle el arma que necesita. El comprador aparece ante el vendedor autorizado como responsable de la adquisición y declara que la compra es para sí mismo.

El DOJ documentó ese mecanismo en una acusación contra José Juan Flores, estadounidense de Fort Worth, Texas; habría recibido aproximadamente 2 mil 500 dólares por adquirir dos rifles para Óscar Guadalupe Cruz González, quien aportó más de 25 mil dólares para el pago correspondiente de las armas.