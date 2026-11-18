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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó las observaciones contenidas en el Séptimo Informe Periódico de México del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado, la asociación destacó que uno de los aspectos señalados es que las recientes reformas estructurales están impactando negativamente los contrapesos democráticos, desmantelando la carrera judicial y restringiendo el acceso de la ciudadanía a recursos judiciales efectivos para la defensa de sus derechos.

El Comité de la ONU identificó la Reforma Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como un factor que afecta la independencia judicial. También advirtió sobre los riesgos derivados de la elección judicial programada para el 1° de junio de 2025, así como la conclusión anticipada de cargos y las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos fallos han sido calificados por la Jufed como "definitivos e inatacables".

La asociación hizo énfasis en la modificación de los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que estos cambios, junto a lo que describen como "efectos regresivos" en la Ley de Amparo, limitan el interés legítimo al requerir la demostración de una lesión jurídica, ya sea individual o colectiva, de manera real y diferenciada.

Ante esta situación, la Jufed exigió al Estado mexicano garantizar la imparcialidad y la inamovilidad de la judicatura, apelando a los principios fundamentales de independencia judicial. Asimismo, solicitó la revisión de las reformas recientes para eliminar criterios que restringen la justiciabilidad de los derechos, así como invalidan la competencia de las autoridades para otorgar medidas cautelares frente a actos que puedan causar daños irreparables.

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El diagnóstico emitido por el Comité revela que la persecución disciplinaria contra los jueces por el contenido de sus fallos y la paralización de las suspensiones en el amparo dejan a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, en una situación de indefensión frente a posibles abusos del poder. En conclusión, la Jufed instó al gobierno mexicano a atender las recomendaciones formuladas a nivel internacional.