Jufed pide revisar la reforma judicial tras observaciones de la ONU
La asociación de jueces y magistrados pidió garantizar la independencia judicial
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó las observaciones contenidas en el Séptimo Informe Periódico de México del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un comunicado, la asociación destacó que uno de los aspectos señalados es que las recientes reformas estructurales están impactando negativamente los contrapesos democráticos, desmantelando la carrera judicial y restringiendo el acceso de la ciudadanía a recursos judiciales efectivos para la defensa de sus derechos.
El Comité de la ONU identificó la Reforma Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como un factor que afecta la independencia judicial. También advirtió sobre los riesgos derivados de la elección judicial programada para el 1° de junio de 2025, así como la conclusión anticipada de cargos y las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos fallos han sido calificados por la Jufed como "definitivos e inatacables".
La asociación hizo énfasis en la modificación de los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que estos cambios, junto a lo que describen como "efectos regresivos" en la Ley de Amparo, limitan el interés legítimo al requerir la demostración de una lesión jurídica, ya sea individual o colectiva, de manera real y diferenciada.
Ante esta situación, la Jufed exigió al Estado mexicano garantizar la imparcialidad y la inamovilidad de la judicatura, apelando a los principios fundamentales de independencia judicial. Asimismo, solicitó la revisión de las reformas recientes para eliminar criterios que restringen la justiciabilidad de los derechos, así como invalidan la competencia de las autoridades para otorgar medidas cautelares frente a actos que puedan causar daños irreparables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El diagnóstico emitido por el Comité revela que la persecución disciplinaria contra los jueces por el contenido de sus fallos y la paralización de las suspensiones en el amparo dejan a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, en una situación de indefensión frente a posibles abusos del poder. En conclusión, la Jufed instó al gobierno mexicano a atender las recomendaciones formuladas a nivel internacional.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum reporta avances comerciales tras reunirse con Trump
Pulso Online
En la cumbre de APEC en Shenzhen, la presidenta informó al mandatario estadounidense sobre las negociaciones entre ambos países
Noroña insiste en una segunda encuesta de Morena en Michoacán
El Universal
Ariadna Montiel descartó repetir la medición.
Sheinbaum recorre un hospital en China durante la APEC
El Universal
La visita al Hospital Popular de Nanshan, en Shenzhen, formó parte de la agenda de la mandataria