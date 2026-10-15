Caen otros dos sujetos en Abastos con "cristal", cocaína y marihuana
Se procedió con la puesta a disposición de la FGE para las investigaciones correspondientes
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La Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que realizaron la detención de dos hombres, de 23 y 28 años, por su probable participación en delitos contra la salud, al ser encontrados en posesión de 86 dosis de distintas drogas.
La intervención ocurrió sobre la calle Legumbres, donde los oficiales detectaron a ambos individuos intercambiando dinero.
Durante una inspección preventiva, localizaron diversas bolsas con sustancias con características similares a la droga conocida como "cristal", además de presunta cocaína y marihuana.
En conjunto, fueron aseguradas 86 bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, con un peso aproximado de 39.6 gramos; tres bolsas con presunta cocaína, con un peso aproximado de dos gramos, y cuatro bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 27.8 gramos.
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Los detenidos responden a los nombres de Alan "N" de 23 años y Francisco "N" de 28 años. Tras el decomiso y aseguramiento de las sustancias, se procedió con la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
Con esta intervención, la Policía de la Capital suma 23 personas detenidas por el presunto delito de narcomenudeo y las más de mil 300 dosis de droga decomisada en la Central de Abastos, derivado de la presencia operativa para fortalecer las condiciones de seguridad para comerciantes, trabajadores y visitantes.
Suman 21 detenidos por narcomenudeo en Abastos
También se han asegurado más de mil 300 dosis de distintas drogas
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