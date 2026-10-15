Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, calificó como un ataque a la libertad de expresión el pronunciamiento de las fracciones parlamentarias del PVEM, PT y Nueva Alianza contra el foro Voces Libres, en el que se discutirán los efectos de la llamada Ley Serrano, la inteligencia artificial y el ejercicio periodístico.

El edil sostuvo que el rechazo al encuentro, organizado por un colectivo de periodistas en el ámbito universitario, resulta contradictorio, pues se trata de un espacio para debatir sobre libertad de expresión.

Además, cuestionó que el posicionamiento se haya emitido a nombre de las representaciones partidistas, sin identificar a los diputados que lo suscribieron.

Galindo Ceballos aclaró que no todo el Congreso local comparte esa postura y manifestó su respeto hacia la mayoría de los legisladores, aunque criticó a quienes descalificaron el foro. Consideró que el debate académico no debería ser objeto de bloqueos ni intentos de sabotaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante los señalamientos sobre una presunta intervención del Ayuntamiento en la organización del encuentro, el alcalde negó categóricamente haberlo financiado, aunque reconoció que le habría gustado hacerlo.

También aseguró que no tiene relación con la organización del foro y recordó que ha defendido la libertad de expresión en el contexto de las controversias por la legislación.

Finalmente, el presidente municipal manifestó su disposición a respaldar una eventual segunda edición del foro si la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participa en su organización y se lo permite.

Indicó que su apoyo podría ser económico y académico, al considerar que la discusión sobre libertad de expresión e inteligencia artificial tiene antecedentes de varias décadas en el ámbito universitario.