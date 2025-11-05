Renuncia ante Senado el primer juez electo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó al Senado de la República la renuncia del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien se desempeñaba en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con residencia en Puente Grande, en lo que constituye la primera dimisión formal de una persona juzgadora electa en los comicios judiciales del 1 de junio.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, el secretario ejecutivo del pleno del OAJ, César Mauricio López Ramírez, informó que durante la sesión ordinaria celebrada ayer martes se sometió a consideración el proyecto de acuerdo, mediante el cual se dio por recibida la renuncia del juzgador.

El documento detalla que el pleno del OAJ aprobó por unanimidad y en votación económica aceptar la dimisión “en sus términos”, y remitió al Senado el escrito de renuncia, junto con los anexos correspondientes, para que el órgano legislativo resuelva lo conducente conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 76 y el primer párrafo del artículo 98 de la Constitución.

De acuerdo con el procedimiento constitucional, la aceptación de la renuncia de jueces de Distrito y magistrados de Circuito corresponde al Senado, una vez que esta ha sido formalmente recibida y dictaminada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o el órgano competente del Poder Judicial.

El juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con sede en Puente Grande, una de las sedes judiciales con mayor carga de trabajo en la región occidente del país. No se informaron los motivos de su renuncia.