logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC

Con la renuncia, el tricolor queda como quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y PT

Por El Universal

Octubre 13, 2026 11:13 a.m.
A
Foto: FB Mario Calzada

Foto: FB Mario Calzada

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El PRI sigue disminuyendo su presencia como oposición en el Congreso de la Unión, después de que el diputado queretano Mario Calzada renunció al partido tras décadas de militancia y saltó a la bancada naranja de Movimiento Ciudadano (MC).

      Renuncia de Mario Calzada al PRI y su incorporación a Movimiento Ciudadano

      Ahora, con una curul menos, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional suma tan solo 36 diputados federales, lo que lo posiciona como la quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y hasta el Partido del Trabajo (PT).

      El 11 de octubre pasado, el diputado Calzada dirigió una misiva al senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde hizo formal su renuncia a la militancia priista, institución que lo arropó durante años.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Tuve el honor de desempeñarme como regidor, presidente municipal y diputado federal. Cada una de estas responsabilidades representó mucho más que un cargo público: fue la oportunidad de trabajar por las familias y demostrar que la política tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas", manifestó el legislador.

      Compromiso político y nuevo rumbo de Mario Calzada

      Según dijo, su compromiso con Querétaro y con las familias queretanas permanece intacto y garantizó que seguirá defendiendo las causas que considera justas, "convencido de que la política debe recuperar su esencia".

      Y apenas un día después de hacer de lado su militancia priista, Mario Calzada se sumó a las filas emecistas, arropado por el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, así como Dante Delgado y las legisladoras Laura Ballesteros, Ivonne Ortega y Alejandra Barrales.

      "Hoy inicio una nueva etapa en mi trayectoria política, agradezco a Movimiento Ciudadano por esta oportunidad y reitero mi compromiso de seguir trabajando por México y por Querétaro. Mantengo como prioridad el trabajo en favor de las familias y el desarrollo del estado", expresó Mario Calzada en sus redes sociales al incorporarse a este partido.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC
      Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC

      Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC

      SLP

      El Universal

      Con la renuncia, el tricolor queda como quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y PT

      Exalcalde deberá pagar 1 mdp a Layda Sansores por daño moral
      Exalcalde deberá pagar 1 mdp a Layda Sansores por daño moral

      Exalcalde deberá pagar 1 mdp a Layda Sansores por daño moral

      SLP

      El Universal

      Eliseo Fernández enfrenta además investigaciones penales y electorales por violencia política de género

      Se registra explosión en una gasera en Coacalco
      Se registra explosión en una gasera en Coacalco

      Se registra explosión en una gasera en Coacalco

      SLP

      El Universal

      Dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una estuvieron involucradas en el siniestro

      En materia de Salud, no estamos cruzados de brazos: Sheinbaum
      En materia de Salud, no estamos cruzados de brazos: Sheinbaum

      En materia de Salud, no estamos cruzados de brazos: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Garantizó que a las personas que se manifiestan este día se les va a atender y llamó a que la protesta sea pacífica