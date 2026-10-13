Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC

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El PRI sigue disminuyendo su presencia como oposición en el Congreso de la Unión, después de que el diputado queretano Mario Calzada renunció al partido tras décadas de militancia y saltó a la bancada naranja de Movimiento Ciudadano (MC).

Renuncia de Mario Calzada al PRI y su incorporación a Movimiento Ciudadano

Ahora, con una curul menos, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional suma tan solo 36 diputados federales, lo que lo posiciona como la quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y hasta el Partido del Trabajo (PT).

El 11 de octubre pasado, el diputado Calzada dirigió una misiva al senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde hizo formal su renuncia a la militancia priista, institución que lo arropó durante años.

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"Tuve el honor de desempeñarme como regidor, presidente municipal y diputado federal. Cada una de estas responsabilidades representó mucho más que un cargo público: fue la oportunidad de trabajar por las familias y demostrar que la política tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas", manifestó el legislador.

Compromiso político y nuevo rumbo de Mario Calzada

Según dijo, su compromiso con Querétaro y con las familias queretanas permanece intacto y garantizó que seguirá defendiendo las causas que considera justas, "convencido de que la política debe recuperar su esencia".

Y apenas un día después de hacer de lado su militancia priista, Mario Calzada se sumó a las filas emecistas, arropado por el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, así como Dante Delgado y las legisladoras Laura Ballesteros, Ivonne Ortega y Alejandra Barrales.

"Hoy inicio una nueva etapa en mi trayectoria política, agradezco a Movimiento Ciudadano por esta oportunidad y reitero mi compromiso de seguir trabajando por México y por Querétaro. Mantengo como prioridad el trabajo en favor de las familias y el desarrollo del estado", expresó Mario Calzada en sus redes sociales al incorporarse a este partido.