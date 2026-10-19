Cae sujeto por muerte de su pareja en Villa de Pozos

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La Guardia Civil Estatal (GCE) informó sobre la detención de un hombre de 37 años como presunto responsable de privar de la vida a su pareja.

Esto, luego de que la corporación recibió y atendió un reporte por violencia familiar en la colonia Las Palmas, en Villa de Pozos.

En el domicilio, los agentes aseguraron un arma de fuego, un vehículo y otros indicios.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, según se informó.

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