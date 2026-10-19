Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo en el IMSS

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que "en este momento no está en duda" la permanencia de Zoé Robledo como director general del Instituto, y destacó que se trabaja en una nueva consulta con el Sindicato sobre el aumento salarial.

Sheinbaum confirma permanencia de Zoé Robledo en el IMSS

En su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió que hay un esquema burocrático de 40 años, por lo que van por modernizar todos los procesos.

"Por el momento está atendiendo todo lo necesario", respondió la mandataria federal al ser cuestionada si Robledo seguía al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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"En este momento no está en duda la permanencia de Zoé, entonces tiene que resolverse, tiene que resolver. Ahora, estamos mejor que antes, no estamos como en la época de Mikel Arriola en el IMSS, la verdad; que todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos, ni de muchos otros que participaron. ¡No, es otro momento!", expresó.

Movilizaciones y diálogo con el sindicato

Ante las manifestaciones del personal de salud, la Mandataria reconoció que hay libertad de expresión.

Recalcó que no se puede hacer una propuesta que no corresponda con los recursos que se tienen: "Zoé está presentando una propuesta integral y tienen mesas de trabajo con el sindicato, y se va a hacer una nueva propuesta que va a atender en la medida de lo posible porque hay temas que por recursos económicos no se pueden proponer".

"Hay que ser responsable con el recurso público en la medida de lo posible", declaró la titular del Ejecutivo federal.

"Hay que ser muy francos: Y es que el gobierno de México funciona con un esquema administrativo y burocrático de hace 40 años, con oficios", admitió la Presidenta al destacar las visitas que inició para la supervisión de clínicas y hospitales.

Modernización y eficiencia en el IMSS

"Tenemos que modernizar, digitalizar todos los procesos y eso va a ser para beneficio de la gente el IMSS. Ha avanzado, pero requiere más modernización y en eso tienen que contribuir los trabajadores y el sindicato", comentó.

Rechazó que se vaya a contratar una empresa para resolver "el problema" de la modernización, sino que se hará con ingenieros mexicanos y con jóvenes acabados de salir del Tecnológico Nacional de México y del Politécnico.

"No puede ser que en la era de Inteligencia artificial no tengamos esquemas eficientes de operación del gobierno, y en la medida en que seamos más eficientes, pues vamos a atender mejor a la gente y vamos a resolver los problemas", dijo Claudia Sheinbaum.