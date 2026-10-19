CNDH acusa falta de cooperación para indagar represión en Jalisco

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no ha entregado el expediente ni respondido a sus solicitudes de reunión para esclarecer las posibles violaciones a derechos humanos registradas durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en Guadalajara, en las que se reportó la presencia de presuntos infiltrados y posibles actos de tortura.

Denuncias y evidencias sobre infiltrados y coordinación policial

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra señaló que durante los hechos del 11 de octubre se acreditó que personas identificadas como infiltradas estaban coordinadas directamente con autoridades policiales, pese a que declaraciones oficiales las consideraron ajenas a los operativos.

Advirtió que estos hechos deben investigarse, pues recordó que la presencia de infiltrados ha formado parte de escenarios de represión en el pasado.

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Al concluir cinco días de diligencias en Guadalajara, personal de la Comisión Nacional dio seguimiento a la manifestación del domingo 18 de octubre, en coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Jalisco.

Detalles de las manifestaciones y actuación policial

La movilización comenzó aproximadamente a las 11:00 horas, pero tuvo que detenerse cuando un grupo numeroso de personas, identificadas por los manifestantes como ajenas a la protesta, lanzó petardos contra los participantes después de ser señalado.

Posteriormente, un contingente de más de mil personas continuó su recorrido hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco, donde se manifestó de manera pacífica.

Durante la protesta, personal de derechos humanos observó pequeños grupos de policías federales y municipales, así como elementos antimotines distribuidos en las calles aledañas.

Los antimotines portaban equipo de armamento considerable, carecían de identificación visible y muchos ni siquiera llevaban distintivos de la corporación a la que pertenecían.

También se documentó que una pareja señalada por los manifestantes fue entregada a elementos policiales. El procedimiento fue acompañado, grabado y documentado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

La instancia nacional contrastó esta intervención con la actuación de la CEDHJ durante los hechos del 11 de octubre en Casa Jalisco, donde también estuvo presente durante las detenciones y retenciones de personas.

Respecto de los disturbios del domingo y las cinco detenciones posteriores, informó que al cierre de sus diligencias, no tenía conocimiento de denuncias presentadas por familiares u organizaciones, ni de señalamientos que calificaran las detenciones como injustas.

Sin embargo, consideró que esta situación genera sospechas y anunció que será objeto de una investigación más amplia.

También cuestionó la falta de colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pese a que existen declaraciones oficiales según las cuales tanto el gobierno estatal como la institución local realizan investigaciones y colaboran con la instancia nacional.

Precisó que durante los cinco días de diligencias la CEDHJ no respondió a la solicitud de reunión ni remitió el expediente requerido, como establecen el artículo 102, apartado B, de la Constitución; los artículos 3, 6, fracción II, y 60 de la Ley de la CNDH, así como los artículos 14 y 89 de su Reglamento Interno.

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Ese expediente podría contener pruebas fundamentales para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y conocer las evidencias reunidas por la institución estatal.

También permitiría establecer cuál fue su intervención durante las detenciones y retenciones en Casa Jalisco, qué medidas adoptó frente a las denuncias de posibles actos de tortura y si identificó a los servidores públicos que habrían participado en esas conductas.

La falta de respuesta y de entrega del expediente no ha impedido los avances de la investigación, aunque esa omisión deberá considerarse al analizar los hechos y formular las conclusiones.

Las diligencias continuarán en los próximos días, tanto para la defensa de las personas procesadas como para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles violaciones a derechos humanos.