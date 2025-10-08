Repatrian a los mexicanos de flotilla de ayuda

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de México, Brasil y Colombia anunciaron este martes que sus 21 connacionales detenidos por Israel tras participar en la flotilla internacional que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza abandonaron el territorio israelí e iniciaron el retorno a sus países de origen, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los connacionales activistas hicieron una escala en Estambul, Turquía, en su proceso de repatriación.

Se prevé que este miércoles lleguen a las 07:00 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Antes, la Cancillería dijo que los connacionales pasaron por Amán, Jordania, acompañados del embajador mexicano en Israel, Mauricio Escanero. El Ministerio de Exteriores jordano señaló en un comunicado que llegaron al país “un ciudadano jordano y 130 nacionales de varios países hermanos y amigos” que estaban a bordo de la flotilla a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta al reino árabe con Cisjordania ocupada.

Paso por Estambul

Al llegar a Turquía, fueron recibidos por el cónsul de nuestro país en Estambul, Alberto Fierro. “La Cancillería agradece a las autoridades de Turquía, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo”, destacó la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente. Los connacionales ya se comunicaron con sus familiares y continúa el contacto con ellos para su repatriación.

Parientes de los activistas mexicanos denunciaron maltrato e incluso agresiones contra el embajador Escanero. Mayra Ledesma, hermana del periodista Ernesto Ledesma, indicó que los connacionales que integraban la flotilla “se encuentran bien en general”.