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MIAMI, EU.- Cárteles mexicanos de la droga se han aliado a delincuentes dedicados al robo de automóviles en Estados Unidos y tienen también en la mira a las empresas de renta de vehículos, para proveerse de transporte indispensable para su negocio ilícito.

No cualquier tipo de vehículo: los capos necesitan aquellos con espacio, capacidad de carga y resistencia. El sargento Juvey Mejia, del Departamento de Policía de Los Ángeles, miembro del Grupo de Trabajo para la Prevención Regional del Robo de Automóviles, afirmó a Los Ángeles Times que los cárteles tienen predilección por las camionetas pickup y los Jeep de gran tamaño. "Cualquier cosa que pueda circular por terrenos difíciles para escapar de la Patrulla Fronteriza y así poder transportar la droga", dijo Mejía.

Las Chevrolet Suburban, las Ford Raptor, las camionetas Toyota, las Cadillac Escalade y las SUV de BMW, las favoritas.

Un expediente presentado ante un tribunal de Colorado en 2024, describe la operación de compradores mexicanos interesados en camionetas recientes y de alto valor, abastecidos por personas dedicadas a sustraerlas y otras encargadas de conducirlas a su destino final. "Sin enviar a sus propios hombres a cometer cada robo; los participantes estadounidenses que se involucran conocen los lugares para conseguir los vehículos y cuentan con compradores o intermediarios que reciben la mercancía", dice el experto en seguridad nacional Jaime Ortiz; explica que lo más común es que las funciones se distribuyan entre distintas personas.

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"Una es la que roba, otra la que compra y una tercera lo transporta a su destino". El destinatario mexicano aprovecha esa organización para obtener un recurso que después incorpora a sus operaciones.

Aunque la mayoría de los robos ocurren en los estados fronterizos, como Texas y Arizona, los cárteles han robado vehículos en lugares tan lejanos como Nueva York, Chicago y Miami. Sin embargo, California sigue siendo el principal objetivo, reportó Los Ángeles Times en octubre.

Las autoridades identificaron al Cártel de Sinaloa como destinatario de una red de Colorado, a la que atribuyeron al menos 190 vehículos robados en el área de Denver, valorados en 9.5 millones de dólares. David Olesky, entonces responsable adjunto de la división regional de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, explicó en 2024 que la organización solicitaba camionetas grandes para transportar armamento y equipo de protección en México; "la actividad criminal que alimenta a la organización está dentro de EU", declaró.

Diez camionetas Ram sustraídas de Oakland y Los Ángeles, terminaron en Jalisco.