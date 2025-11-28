logo pulso
CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Nacional

Rocha acercaba a IP con gobierno

Ayudaba a empresas a obtener contratos para prestar servicios

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La empresa Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha Cantú, codueño también del concurso de belleza de Miss Universo y acusado de presuntos actos de huachicol, narcotráfico y tráfico de armas, ofrece acercar a empresas con el gobierno para obtener permisos de explotación de recursos naturales, así como contratos para la prestación de servicios.

La empresa de Rocha ofrece gestionar y obtener permisos y contratos ante dependencias del gobierno federal como Semarnat, Energía, Conagua o Cofepris para poder explotar y comercializar dichos recursos.

Además, esta empresa, la cual obtuvo un contrato por 745.6 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos en 2023, busca obtener contratos para llevar a cabo la pavimentación de carreteras y la construcción de banquetas, así como obras de alumbrado público.

En una asamblea extraordinaria el pasado 20 de mayo, ante el notario 90 en Monterrey, Nuevo León, la empresa de Rocha incrementó la cantidad de servicios que ofrece, pues destaca que cuando fue constituida sólo se ofrecían 39 servicios, los cuales aumentaron en esa reunión a 122.

“Llevar a cabo trámites y servicios solicitados en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Salud (Ssa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Energía y/o instancias homólogas en estados y municipios donde se realicen los servicios.

