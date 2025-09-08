Rompe Ecatepec Récord Guinness

ECATEPEC, Méx.- Con una cifra de 148 mil 525 participantes, el municipio de Ecatepec rompió el Récord Guinness por el mayor número de personas que recogieron basura simultáneamente durante 15 minutos en 302 puntos del municipio.

Al recibir el certificado de manos de Alfredo Arista Rueda, adjudicador oficial de Guinness World Records, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, celebró el logro colectivo de todos los que participaron en el reto.

La edil agradeció a la comunidad organizada y a los distintos sectores que intervinieron para lograr este reconocimiento, como educativo, empresarial y religioso, entre otros, además de los gobiernos federal y estatal.

En punto de las 10:00 horas del domingo sonaron silbatos en 302 sitios de Ecatepec como señal para iniciar la recolección y separación de basura durante 15 minutos, la cual fue metida en bolsas para residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. La cita fue en más de 70 sitios, como áreas cercanas a escuelas, iglesias y barrancas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cisneros Coss mencionó que el “monstruo” de la basura ha cobrado vidas y patrimonio en Ecatepec, “pero eso se terminó, a cada paso, con cada acción, con cada bolsa de basura recogida nos fortalecemos como fuerza vital colectiva que transforma y cambia todo nuestro entorno”.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez participó junto con la alcaldesa Azucena Cisneros en la recolección de basura a un costado del Gran Canal, en la colonia Tolotzin, donde miles de personas recogieron desechos a lo largo de 1.5 kilómetros del bordo del cauce.

Armando Quintero, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y representante del gobierno federal, aseguró que este evento muestra un nuevo estilo de gobernar.