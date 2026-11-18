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Ante la acusación de la embajada de Estados Unidos respecto a que China aporta "ingredientes" a México para la fabricación de fentanilo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó que se hayan encontrado laboratorios para la elaboración de esta droga en el país en lo que va la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió al Gabinete de Seguridad brindar detalles sobre el tema.

"Porque son los que tienen los datos más precisos y los que tienen actualizada la información, pero no, absolutamente nunca se ha visto este último dato, no absolutamente. Entonces sí, me gustaría que puntualizara el Gabinete de Seguridad próximamente, porque sí hay información al respecto", refirió.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 18 de noviembre, la funcionaria reveló que estuvo al tanto de las confrontaciones en redes sociales de la embajada de Estados Unidos con la embajada de China en el país. Sin embargo, afirmó que el tema no se abordó en la reunión que sostuvo con el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

"Sí vimos la publicación, también vimos que hubo respuesta de otro país. Y yo quisiera que al respecto y con todas las puntualizaciones, dos cosas: Una, que no se trató el tema con el embajador ayer de ninguna manera, solamente vimos lo relativo a migración. No, no, no hubo ningún... no se abordó ese tema ahí y dos, sí, me gustaría que quien pudiera puntualizar lo relativo a este tema, sí fuera el Gabinete de Seguridad", dijo.

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En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre reportes de laboratorios de fentanilo en el país y su opinión sobre los choques entre instituciones diplomáticas de China y Estados Unidos, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), a la que asistió la Mandataria mexicana esta semana.

Conocer el origen de los precursores es parte de entender "el problema del fentanilo": embajada de EU

A través de sus redes sociales, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson señaló que "el fentanilo no empieza en México" y aseguró que "sus ingredientes vienen principalmente de China".

"Se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos. De acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los narcotraficantes. Aunque muchos tienen usos industriales legítimos, también pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo", dijo la representación diplomática.

La embajada estadounidense en México agregó que conocer el origen de estos químicos es parte de entender "el problema del fentanilo". Ante esta acusación la embajada de China en México declaró: "Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China.

"Cabe preguntar si esta misión diplomática realmente está cumpliendo sus funciones en representación del gobierno estadounidense, y si puede tratar los asuntos con una actitud objetiva y respetuosa con la verdad", externó ayer la embajada China.

Nuevo pleito de representaciones diplomáticas

Este nuevo pleito de representaciones diplomáticas se da luego del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el mandatario chino Xi Jinping, y antes de la reunión de la titular del Ejecutivo federal con el presidente Donald Trump, la cual ya se llevó a cabo este miércoles.

La embajada de China mencionó que Estados Unidos debería tener claro que "la raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos".

"La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México. Y China y México han establecido el mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos, y han llevado a cabo una cooperación fructífera.

Días atrás, Johnson compartió que los Estados Unidos son el principal mercado de exportación de México, con 83% de las exportaciones mexicanas y 551 mil millones de dólares. Y agregó que China solo tiene el 2% de las exportaciones mexicanas con 10 mil millones de pesos.

La embajada de China en México reclamó al embajador estadounidense por "echar tierra" y "denigrar" a las empresas, y acusó que en un evento con el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Ricardo Pita Macedo, lanzaron "críticas infundadas" contra el país asiático y la cooperación chino-mexicana.