Expresidentes del INE piden nombrar titular ante crisis interna
Se destaca la importancia de recuperar la credibilidad del INE para la vida democrática de México.
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Los expresidentes del IFE y del INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, pidieron al Congreso nombrar a la brevedad a la persona que será la titular del Instituto Nacional Electoral ante lo que denominaron una "crisis" dentro del Instituto luego del presunto caso de corrupción ligado a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
Piden nombrar titular urgente en el INE
"Es impropio e indeseable que los organismos electorales no estén completos. En el INE hay una ausencia y en el Tribunal Electoral hay dos", agrega Lorenzo Córdova respecto a la solicitud al Congreso de nombrar una presidencia en el INE a la brevedad.
Importancia de recuperar la credibilidad del INE
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Agregaron que "no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad" del organismo electoral.
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