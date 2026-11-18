En enero, inminentes bajas de la administración estatal: RGC
El PVEM aplicará encuestas para definir perfiles que competirán en elecciones 2026-2027
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Para enero próximo deberán separarse del cargo los integrantes del gabinete legal y ampliado, con aspiraciones en el proceso electoral 2026-2027, reiteró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El mandatario estatal confesó que analizará quiénes dimitirán del puesto, porque el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) inicia en enero próximo, el cual, considera la aplicación de encuestas.
Es decir, en febrero próximo el partido del tucán ya deberá tener el listado de los perfiles que encabezarán las diferentes candidaturas, subrayó el gobernante.
"Quien se tenga que ir, se va a tener que ir si es que va a aspirar a algo, y el que se quede, se tiene que quedar de lleno", complementó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hace unas semanas, el gobernador estimó que cinco de sus colaboradores son las personas que pretenden participar en los comicios del próximo año, por lo tanto, serán las inminentes bajas de la administración estatal.
Hasta el momento, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), es la única funcionaria estatal con pretensiones políticas, según las declaraciones previas de Gallardo Cardona.
Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental
El Foro Internacional incluirá homenaje a Jorge González Torres
no te pierdas estas noticias
En enero, inminentes bajas de la administración estatal: RGC
Rubén Pacheco
El PVEM aplicará encuestas para definir perfiles que competirán en elecciones 2026-2027
Soledad asegura que ya dejó de utilizar El Zapote
Flor Martínez
Desde hace varias semanas, no se deposita basura en ese lugar, señalaron en un comunicado
Acusan a trabajador de capilla en Prados por abusar de menores
Martín Rodríguez
El arzobispo Jorge Alberto Cavazos se reunirá con madres de las presuntas víctimas tras conocer los hechos