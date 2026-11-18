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Para enero próximo deberán separarse del cargo los integrantes del gabinete legal y ampliado, con aspiraciones en el proceso electoral 2026-2027, reiteró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal confesó que analizará quiénes dimitirán del puesto, porque el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) inicia en enero próximo, el cual, considera la aplicación de encuestas.

Es decir, en febrero próximo el partido del tucán ya deberá tener el listado de los perfiles que encabezarán las diferentes candidaturas, subrayó el gobernante.

"Quien se tenga que ir, se va a tener que ir si es que va a aspirar a algo, y el que se quede, se tiene que quedar de lleno", complementó.

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Hace unas semanas, el gobernador estimó que cinco de sus colaboradores son las personas que pretenden participar en los comicios del próximo año, por lo tanto, serán las inminentes bajas de la administración estatal.

Hasta el momento, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), es la única funcionaria estatal con pretensiones políticas, según las declaraciones previas de Gallardo Cardona.