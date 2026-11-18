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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó la propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México (TGM) y descartó que vaya contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Propuesta para fortalecer Talleres Gráficos

Al encabezar la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Rodríguez anunció a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular de Talleres Gráficos y expuso que en el decreto de Talleres Gráficos, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación este miércoles, se propone un mandato expreso para producir documentación y materiales electorales para el INE y OPLEs, así como documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano.

La propuesta señala una Junta de Gobierno que integra a personas independientes que podrá invitar a instituciones electorales y responsables de auditoría. También una dirección general sin conflicto de interés públicos.

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"Debe cumplir los requisitos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y además sin haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y material electoral en cinco años previos", detalló la secretaria de Gobernación.

Sobre la contratación, indica con entes públicos a partir de una normativa vigente; un padrón público de contratistas y proveedores con valoración de capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera; y prohibido contratar a empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación o empanzada por la Comisión Nacional Antimonopolio.

En cuanto a precios y transferencia, destaca tarifas autorizadas por la Junta y que haya precios homologados por el INE y OPLEs.

La inversión y transitorios tiene que ver con la implementación, en plazos reducidos, del programa de inversión y de celebración de convenios por la producción de materiales con INE y OPLEs.

Rechazo a afectación a autonomía del INE

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el decreto anunciado para fortalecer Talleres Gráficos no viola la autonomía del INE: "No hay ninguna intervención de Talleres, ni mucho menos, siempre lo ha hecho, no ha habido ningún problema ni ninguna discusión al respecto. No (viola la autonomía), es un taller que trabaja para cualquier contratante, no de ninguna manera, no está en duda eso", refirió esta mañana.

Por el contrario, reiteró que este organismo realiza la impresión de boletas desde 1990, a cargo de diversos trabajadores y especialistas en material electoral, por lo que, dijo, nunca "ha estado en duda el trabajo que hace Talleres Gráficos".

La titular de la Segob agregó que el plan presentado busca reforzar, modernizar y adquirir equipos de alta tecnología para que pueda realizar estas labores.

"Vamos a buscar que haya máquinas de última tecnología para que también tenga más contratos, pues una labor con mayor eficiencia y eficacia", indicó.

Proyecto en dos fases

Abundó Rosa Icela Rodríguez que este programa se tiene proyectado en dos fases:

La primera es, a partir de ahora hasta junio de 2027, en donde este organismo descentralizado va a ser fortalecido en el decreto que se publicará esta tarde.

La siguiente fase, que será a partir de julio de 2027 a 2030, busca formular una Ley de la Imprenta Nacional de México con mandato exclusivo para la documentación y material electoral, así como para la documentación de seguridad.

"Buscaremos la modernización de la infraestructura y equipamiento para documentos electorales y también para materiales de seguridad.

"También buscamos operar con mecanismos de compras abiertas y también buscar la reforma a la ley, a la LEGIPE, para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos con especificaciones, control y calidad del INE", detalló.

Mencionó que actualmente así se hace, pero no es obligatorio: "Nosotros lo que estamos buscando es poner a disposición de la Cámara de Diputados esta iniciativa y que pueda hacerse de esta forma".

"Una compra consolidada para INE y OPLEs con catálogo único, de manera que se bajen los costos de las elecciones. Se busca no solamente la transparencia y la rendición de cuentas, sino también el ahorro sustancial, dado que el costo de las elecciones en México, por todo esto, pues, es muy oneroso. La creación de un almacén nacional para reutilizar y rehabilitar materiales electorales", destacó.

Sobre la relación de una Ley de Imprenta Nacional, la secretaria de Gobernación mencionó que todavía no está lista: "Hay un ante, ante, anteproyecto que estaríamos viendo con la nueva dirección, la llegada de la nueva titular y la participación de la junta de gobierno".

"Lo que se busca es una actualización, dado que es la ley que engloba todo lo que tiene que ver con la impresión. Es de hace muchos años y no se ha actualizado", refirió.

Confió Rodríguez en que la propuesta para Talleres Gráficos va a tener una buena recepción porque, insistió, "se busca un ahorro, una racionalización del gasto".