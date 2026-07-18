Sacude un sismo frontera México - Guatemala

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TAPACHULA, México.- Un fuerte sismo azotó el viernes por la mañana la costa del Pacífico Sur mexicano en la frontera con Guatemala y fue sentido desde Ciudad de México a El Salvador. Las autoridades no reportaron daños severos o víctimas letales en ningún país, sólo dos personas heridas en el sur de México.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo una magnitud de 7,3 con epicentro en el mar cerca de la costa de Chiapas ya 15 kilómetros de profundidad. Fue precedido por uno menor con epicentro más adentro del océano y tuvo al menos 10 réplicas de entre 4,9 y 6 grados de magnitud.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que no se reportaron daños de forma preliminar, pero la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas durante seis horas por riesgo de tsunami.

La agencia meteorológica de Chiapas alertó que podría haber olas de entre 0,3 y un metro en las costas de México y Guatemala.

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En Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur mexicana, el temblor comenzó leve pero se fue intensificando.

"Estábamos arriba en el segundo piso cuando empezó a temblar, pensamos que iba pasar pero de ahí se sintió más fuerte y bajamos todos, evacuamos ordenados al patio frontal", dijo a The Associated Press Alejandra Mendoza, una empleada administrativa de un hospital público de la ciudad.

Demetrio Martínez, titular de Protección Civil en esa ciudad, dijo que una mujer migrante haitiana de unos 30 años tuvo crisis nerviosa y se lanzó desde unos cuatro metros de altura de un bloque de departamentos. Fue trasladada a un hospital con fracturas pero sin riesgo de vida, agregó el funcionario. Indicó que hubo otro herido leve por la rotura de un cristal de un establecimiento.

En la localidad mexicana de Suchiate, junto al río que separa México de Guatemala, comenzaron a realizar de manera inmediata monitoreos de las zonas costeras, dijo su alcalde Elmer Vázquez Gallardo. En este municipio fueron afectados con daños menores en cuatro escuelas, sin alumnos por las vacaciones, y una docena de viviendas, explicó el responsable de Protección Civil, Juan Antonio Ruiz.

En Guatemala la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) no reportó daños inmediatos, sin embargo, usuarios de redes sociales publicaron videos de derrumbes.