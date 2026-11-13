Por alcance, impactan vehículos bajo la lluvia

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Un choque por alcance registrado entre dos vehículos en la carretera a Rioverde dejó daños materiales considerables, un conductor bajó su velocidad al pasar por un charco y ello ocasionó que una camioneta lo impactara.

El incidente se registró a la altura de la colonia Primero de Mayo, en los carriles con dirección al Anillo Periférico Oriente, donde un automóvil sedan de color gris circulaba sobre carriles centrales.

Al llegar a la altura de la colonia Primero de Mayo, el conductor disminuyó la velocidad debido a un encharcamiento sobre la vía de rodamiento, pero en eso una camioneta tipo van le pegó por alcance luego de que el conductor no se percatara de la presencia del carro.

Cabe referir que al momento del percance se dejaba sentir en la zona una pertinaz lluvia, por lo que había inundaciones e, incluso, los vehículos participantes terminaron en una laguna en la lateral de la carretera.

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Peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo ya que no hubo personas lesionadas.