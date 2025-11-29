Dan espaldarazo a Godoy en FGR

Ciudad de México.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que es necesario que la institución de seguridad entre a un proceso de transformación, en el que tenga como prioridades, consideró, profundizar en investigaciones de denuncias por contrabando de combustible y de empresas factureras.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal confió en que haya más coordinación con la FGR para avanzar en la seguridad y la paz en el país.

“Hay temas que tenemos en el gabinete de seguridad (...) que nos parece que son indispensables que se avance. Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación se lleve a la justicia.

“Ese es uno de los temas. Otro tema que nos importa mucho (...) es el de las factureras, o sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado, (…) pero (...) tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente es un desfalco al pueblo de México”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Presidenta consideró que “es necesario que en la Fiscalía General de la República haya más transparencia para el bien de México”.

La Mandataria confirmó que le ofreció al ahora exfiscal Gertz Manero estar al frente de una embajada “y él aceptó esta propuesta”, e informó que Ernestina Godoy presentó su renuncia al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para encabezar la Fiscalía Especial de Control Competencial de la FGR.

Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión sobre quién encabezará de forma definitiva la fiscalía corresponde exclusivamente al Senado, aunque reconoció que la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy, es una servidora pública de “principios” y “convicciones” probadas durante su gestión como fiscal de la Ciudad de México.