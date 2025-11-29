logo pulso
Piden el regreso de María

La mujer trans desapareció el 11 de septiembre en Cholula

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Piden el regreso de María

Oaxaca, Oax.- “Queremos que María regrese a casa, su familia la espera y aunque para ella ha sido difícil diversas cuestiones que ha atravesado, su familia estamos para apoyarla, tenemos la esperanza de que pronto pueda regresar a casa”, señala el familiar de María, desaparecida el pasado 11 de septiembre del 2025 en Cholula, Puebla.

María Mendoza Lucas es una mujer trans de 31 años de edad, artista multidisciplinaria. Es una persona activa en la defensa del territorio y en Derechos Humanos, fue vista por última vez el jueves 11 de septiembre del 2025 en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla.

La joven había asistido como danzante a la fiesta de la Virgen de los Remedios celebrada el 7 y 8 de septiembre.

El hermano de María la describe como una persona de alma libre, sensible y defensora de la libertad de expresión, “quienes la conocen es una persona muy tranquila, sensible que no se mete con nadie, y siempre defiende sus ideales, pese que ha atravesado mucha violencia por su género”.

La familia cuenta que la discriminación, el clasismo y la violencia hacía María han estado presentes en distintos momentos. 

Pese a que el país enfrenta una crisis de más de 129 mil personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sólo reconoce oficialmente 71 casos de personas LGBTIQ+ desaparecidas y no localizadas, hasta 16 de mayo del 2025.

La familia de María reconoce que hay una violencia e intolerancia hacia las personas de la diversidad sexual.

