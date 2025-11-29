Canciller pide licencia temporal por operación

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica, por lo que se quedará como encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

En redes sociales, Sheinbaum Pardo dijo que se acordó que después de las semanas requeridas para la recuperación del canciller De la Fuente, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.

La Titular del Ejecutivo federal destacó que Juan Ramón de la Fuente ha realizado una labor extraordinaria y le deseó una pronta recuperación.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. “En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, escribió la Presidenta.

