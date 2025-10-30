Se gradúa primera instructora de vuelo

Ciudad de México.- La teniente de fragata del servicio de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Mariel Sánchez Martínez se convirtió en la primera mujer instructora de vuelo en concluir el curso Calificación como Instructora de Avión, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval en La Paz, Baja California Sur, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia resaltó que este logro representa un momento histórico para la Escuela de Aviación Naval, en sus 82 años de existencia, y para la Aviación Naval, a 99 años de haberse constituido en México.

“La teniente Sánchez Martínez se convierte así en la primera instructora de vuelo mujer en concluir la citada calificación, marcando un precedente significativo que inspira y motiva a las nuevas generaciones de mujeres dentro de la Secretaría de Marina Armada de México”.

Indicó que con este acontecimiento se consolida una acción institucional en materia de igualdad de género, que marca un referente y ejemplo a seguir para las mujeres. Reiteró su compromiso con una educación integral y de calidad para que el personal se desempeñe en sus operaciones aeronavales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la actualidad hay 29 mujeres pilotos en activo: 10 son comandantes de aeronave y dos participaron en Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas. Además, se registran 199 mujeres del Cuerpo de Aeronáutica Naval, considerando mecánicas de aviación, electrónica aeronaval y operaciones aéreas, para un total de 228 mujeres en la aviación naval.