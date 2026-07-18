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Se hará máximo esfuerzo para detener sargazo: CS

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Se hará máximo esfuerzo para detener sargazo: CS
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno va a hacer el "máximo esfuerzo" para disminuir la llegada de sargazo a las playas de Quintana Roo.

      En su conferencia mañanera de este viernes en Tulum, Sheinbaum Pardo reconoció que este mes ha incrementado la llegada de sargazo, además que se prevé la adquisición de más barcos sargaceros y recursos.

      Refirió que, de acuerdo con diversos estudios, este fenómeno se asocia al cambio climático y el aumento de la temperatura en el mar, lo que provoca mayor desarrollo de las algas.

      Añadió que hay quien lo asocia a un periodo de deforestación que hubo en la Amazonia.

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      La Titular del Ejecutivo federal afirmó que el gobierno estatal de Mara Lezama y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marina y Ciencia y Tecnología, encabezan esfuerzos con el desarrollo de un programa integral.

      "¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y el día de mañana temprano le estaríamos presentando? Una solución mayor a la atención del problema del sargazo. Consiste esencialmente en adquirir más barcos sargaceros para que puedan capturar el sargazo en el mar y también mayores barreras.

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