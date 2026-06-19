Majo Aguilar celebra triunfo de México ante Corea en el Ángel

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Majo Aguilar se unió a los miles de capitalinos que se lanzaron al Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana 1-0 ante Corea en su segundo partido del Mundial 2026.

La cantante, parte de la Dinastía Aguilar disfrutó, entre amigos, del partido, y tras el gol del equipo mexicano, que los coloca como líderes del Grupo A, la nieta de Flor Silvestre se fue a Paseo de la Reforma, lugar en el que por tradición se celebra el triunfo del TRI.

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Majo compartió algunas fotos y videos del ambiente de fiesta que había sobre una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, donde se dieron cita miles de aficionados para festejar el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre.Majo compró una máscara con los colores de la bandera de México, con la que pasó desapercibida, sin embargo, algunos seguidores le escribieron en sus redes que sí la reconocieron pero que prefirieron no acercarse para dejarla disfrutar.La prima de Ángela Aguilar posó sin máscara y con espuma sobre el cabello como parte de la celebración que congregó a miles de capitalinos que armaron una fiesta tricolor.En Guadalajara, donde se jugó el partido, cantantes como Alejandro Fernández y Fher, el vocalista de Maná, se dejaron ver apoyando al seleccionado mexicano.Eugenio Derbez, amante del futbol y fiel seguidor del Cruz Azul, compartió un divertido video en el que su personaje de El Diablito hace una de las suyas para evitar que fuera gol de Corea y el portero mexicano Tala Rangel se quedara con el balón en una de las jugadas más dramáticas del partido.