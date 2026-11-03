¿La pasta engorda? Conoce sus beneficios nutrimentales

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Existe el mito de que la pasta "engorda" y carece de valor nutrimental. Sin embargo, en el contexto de una alimentación balanceada y consumida en porciones adecuadas, la pasta tradicional de sémola de trigo es una fuente eficiente de energía, nutrientes y salud digestiva.

¿Qué aporta la pasta y cuáles son sus beneficios nutrimentales?

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La pasta tradicional se elabora a partir de sémola de trigo duro (Triticum durum). Su matriz compacta de gluten atrapa el almidón, ralentizando su digestión frente a harinas refinadas comunes.Para elaborar pasta, también es posible emplear otros cereales como el arroz, el maíz, la quinoa o la espelta.Una porción de 100 gramos de pasta seca (que rinde unas dos tazas cocidas) aporta entre 12 y 13 gramos de proteína vegetal, además de complejo B (tiamina, niacina, ácido fólico) y minerales como hierro y magnesio. Ya cocida, una taza aporta en promedio unas 200 kilocalorías y 8 gramos de proteína.Frente a otras alternativas, la pasta de sémola de trigo destaca por tener un menor impacto glucémico relativo frente al pan o al arroz blanco, especialmente cuando se cocina al dente.Gluten: quiénes deben evitarlo y por qué¿La pasta tiene gluten? Sí, es la parte proteica de este alimento. El gluten por sí sólo no es dañino, sin embargo, hay personas con enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca (intolerancia) o alergia a esta proteína.Un dato: hasta un 10% de la población mundial afirma ser sensible al gluten por autodiagnóstico.Enfermedad celíaca (menos del 1% de la población): es un trastorno autoinmune donde el gluten daña el intestino delgado; requiere diagnóstico clínico formal (anticuerpos específicos y biopsia duodenal).Sensibilidad al gluten/trigono celíaca (0.5% a 6% de la población): a menudo se confunde con intolerancia a los FODMAPs (fructanos). No requiere retirar el gluten de por vida de forma indiscriminada.Alergia (0.5% al 1% de la población): es más frecuente en niños. En la mayoría de los casos, se supera de forma natural durante la adolescencia.El rol de la microbiota: gran parte de las molestias digestivas atribuidas al gluten se deben a una disbiosis (desequilibrio de bacterias intestinales). Al restablecer la salud y diversidad de la microbiota con hábitos adecuados, la tolerancia a estos cereales suele recuperarse.Considera que... Eliminar el gluten por cuenta propia enmascara diagnósticos médicos certeros y empobrece la variedad de fibra en la dieta.Cómo influye la pasta en la salud de la microbiota intestinal?La pasta puede funcionar como alimento para los microorganismos buenos que se alojan en el intestino, promoviendo la producción de ácidos grasos de cadena corta (como el butirato), que reducen la inflamación celular y mejoran la barrera intestinal. ¿Cómo lograrlo?Efecto enfriamiento: al cocinar la pasta y dejarla enfriar (o consumirla fría o recalentada al día siguiente), parte del almidón sufre un proceso químico llamado retrogradación.Este almidón se convierte en almidón resistente, el cual llega intacto al colon donde sirve de alimento para la microbiota intestinal.¡Siempre al dente! La pasta al dente tiene un índice glucémico bajo (alrededor de 40 a 45), mientras que cereales como el arroz blanco o el pan de caja suelen superar los 70.La pasta es un vehículo económico y accesible para integrar una gran densidad de vegetales y grasas cardiosaludables:Regla 50/50: combina tu porción de pasta con un volumen equivalente de vegetales (espinacas salteadas, calabaza italiana, espárragos, champiñones o brócoli al vapor).Salsas vegetales: opta por pomodoro casero (rico en licopeno biodisponible), pesto de albahaca con nueces o salsas trituradas de pimientos asados en lugar de harinas y cremas procesadas.Proteína magra y grasas saludables: para equilibrar el plato, procura acompañar la pasta con alimentos ricos en proteína como sardinas, atún fresco, mariscos, pollo, carne o leguminosas.¿Y la grasa? Finaliza siempre con un hilo de aceite de oliva extravirgen en crudo para mejorar la absorción de nutrientes y sumar grasas cardiosaludables