Acusan cobro de comisiones por contratos para imprimir boletas

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La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora en 2014 marcó un cambio significativo en un contexto donde los hermanos Hernández Casillas ya dominaban el cobro de comisiones ilegales por contratos con organismos electorales.

Fuentes consultadas han señalado que los Hernández Casillas, a lo largo de los años, se infiltraron en diversas instituciones electorales, especialmente en el estatal OPLE, ofreciendo contratos a cambio de comisiones sustanciales.

La dinámica de estas operaciones se complicó con la creación de nuevas empresas, como Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY, introducidas en 2015. Estas firmas, aunque ostensiblemente competidoras, se utilizaron para simular una competencia que desvirtuaba los procesos de licitación, sobre todo después de reformas que endurecieron las normas de transparencia y rendición de cuentas en los organismos electorales.

Mientras tanto, la historia de vínculos entre Taddei y uno de los intermediarios clave, Jesús Octavio García González, quien había trabajado en el OPLE de Veracruz, muestra cómo se logró una consolidación de influencia en el sector.

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Para las elecciones de 2021, estas prácticas alcanzaron un nuevo nivel donde las empresas implicadas generaron ingresos que superaron mil millones de pesos, consolidando su posición como un verdadero ''cártel'' de la impresión electoral.

En el contexto actual de la elección de 2024 y la reciente judicialización de los procesos electorales, la influencia de este clamor por transparencia se ha intensificado.