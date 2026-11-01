Dan cinco años de cárcel a "El Pozoles" por posesión de drogas

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"text": "Un juez ha condenado a Brayan Mauricio Miranda, conocido como El Pozoles, a cinco años de prisión por posesión de narcóticos con la finalidad de comercio. Esta sentencia se deriva de un proceso judicial que fue llevado a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), que logró presentar pruebas suficientes en un juicio oral.

La detención de Miranda se produjo en octubre de 2023, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo apprehendieron mientras conducía un automóvil en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Durante la revisión del vehículo, las autoridades encontraron:

Un total de 496.7 gramos de marihuana

de marihuana 538.3 Gramos de metanfetamina

de metanfetamina 18.6 Gramos de cocaína, todos empaquetados en bolsas de plástico transparentes,

evidencias que apuntaban a su venta.

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El caso fue inicialmente llevado por el fuero local, pero en enero de 2024, el Ministerio Público de la FGR recibió la declinatoria de competencia para la investigación complementaria, lo que permitió que continuara bajo la jurisdicción federal en la entidad. A partir de ese momento, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con las etapas procesales hasta llegar al juicio oral, culminando en la sentencia emitida contra "El Pozoles".

Esta decisión judicial resalta las acciones de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en la capital mexicana. La sentencia a Brayan Mauricio Miranda es un paso más en los esfuerzos por desarticular a las organizaciones delictivas que operan en la región, particularmente La Unión Tepito, un grupo conocido por su influencia y actividades ilícitas en la zona.