Así era cómo extorsionaba y amenazaba a las familias "El Mochaorejas"

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Una nueva resolución judicial determinó imponer una pena de 50 años de prisión y el pago de una multa superior a los 916 mil pesos a Daniel Arizmendi López, conocido como "El Mochaorejas", por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Según datos oficiales emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR), esta sentencia judicial se suma al historial de condenas acumuladas por el exlíder criminal, quien permanece recluido en un penal de máxima seguridad.

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En este contexto, la revisión de los audios correspondientes a sus negociaciones telefónicas expone la extrema violencia y la estructura con la que operaba su banda durante la década de los noventa.Las grabaciones de las llamadas telefónicas demuestran que las conversaciones no constituían un proceso de negociación convencional, sino una táctica sistemática de coacción psicológica contra los familiares de las víctimas.Arizmendi exigía cantidades millonarias en dólares sin aceptar reducciones e imponía su denominada "palabra de rey". Durante las llamadas grabadas por las autoridades de inteligencia, se escuchan advertencias directas lanzadas a las familias como: "Cuidado el plazo de aquí hasta las 12 de la noche. Pasando de las 12 de la noche, ya no hay vuelta de hoja" o "No me crean tal vez, piénsenlo que es broma, porque la gente nunca cree en lo que soy capaz. Pero bueno, hagan lo que ustedes crean conveniente y ojalá y hagan lo correcto".De acuerdo con testimonios documentados en expedientes de investigación y en declaraciones posteriores, Arizmendi manifestaba una frialdad absoluta sobre sus actos, llegando a declarar tras su captura frases que reflejaban su desconexión emocional: "Se pierde la llamada a las 12 de la noche, pues que Dios nos perdone a ellos por tapar el dinero y a mí por ser tan ambicioso" y "Me daba más emoción cuando iba a secuestrar a la gente".Para romper la resistencia emocional, la banda enviaba por correo orejas o dedos cercenados, manteniendo la exigencia del rescate incluso en casos donde la víctima ya había fallecido (como ocurrió con el empresario Raúl Nieto del Río), manipulando el escenario hasta que las autoridades intervinieron las líneas telefónicas.El incremento en la violencia de la organización criminal motivó la creación de un grupo especial de inteligencia compuesto por distintas dependencias del Gobierno de México. Según registros de archivos gubernamentales sobre seguridad pública, el rastreo de las comunicaciones telefónicas y el seguimiento a la red de complicidades policiales permitieron la captura de Arizmendi en agosto de 1998 en el Estado de México.La reciente ratificación judicial de la pena de 50 años reafirma la permanencia de Arizmendi en reclusión definitiva. Las investigaciones históricas sobre el caso señalan que el desmantelamiento de su grupo marcó un antecedente en las técnicas de interceptación telefónica y seguimiento delictivo utilizadas por los cuerpos de seguridad en el país.