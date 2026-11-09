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Le dan 50 años de prisión al "Mochaorejas"

La organización

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 11:52 a.m.
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Le dan 50 años de prisión al Mochaorejas
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      Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López, "El Mochaorejas", por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.


      El juzgador le impuso a Arizmendi López una multa equivalente a 916 mil 312 pesos, luego que la Fiscalía General de la República (FGR), aportó las pruebas y se cumplió con la reposición del procedimiento ordenado en agosto de 2003.

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      También, se dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión y multa de más de cuatro millones de pesos en contra de Daniel Venegas Martínez por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
      En tanto para Dulce Paz Venegas por los mismos ilícitos se le impuso pena de 16 años de prisión y multa de más de 280 mil pesos.
      De acuerdo con las investigaciones, desde 1998, los ahora sentenciados formaron parte de una organización delictiva de secuestradores denominada "Los Arizmendi" o "Mochaorejas", que operaba principalmente en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal, teniendo como actividad principal, cometer delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
      Así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, violación a la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos.
      "El Mochaorejas" fue detenido el 17 de agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México supuestamente cobraría un rescate de una víctima. El 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Venegas Martínez y Paz Venegas, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez.

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