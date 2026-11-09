"Hormiga" por fin hace gol en Liga griega
Con su anotación, Armando González llega motivado a la concentración de la Selección Mexicana para buscar titularidad.
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Impacto inmediato para sumar confianza.
A Armando González, se le confió la responsabilidad de ser revulsivo en el partido jugador este domingo... Y respondió con creces.
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"La Hormiga" ingresó de cambio como una solución en la ofensiva del Olympiacos, y no falló.
Necesitó menos de un par de minutos dentro de la cancha para hacerse presente en el marcador.
Como un auténtico depredador del área, el delantero mexicano apareció completamente solo para empujar el balón al fondo de las redes (57´).
Con el olfato goleador que lo caracteriza, el canterano de las Chivas atacó el área del PAOK, engañó al defensa rival, se desmarcó para estar en el lugar preciso y anotó sin alguna dificultad.
Primer gol del mundialista mexicano en la Superliga de Grecia y sexto en su etapa en el futbol heleno.
En su rostro, se reflejó la inmensa alegría que sintió al marcar.
Fue un desahogo por la incertidumbre que vivó en las más recientes semanas, justo antes de reportar con la Selección Mexicana.
Su tanto en el estadio Georgios Karaiskakis fue celebrado en grande. No era para menos, el equipo rojiblanco necesitaba la victoria para seguir luchando por la cima de la clasificación en el torneo local.
Sin embargo, el conjunto visitante respondió rápidamente y le arrebató un punto al Olympiacos en su propia casa (1-1).
En la recta final, la "Hormiga" González tuvo otra ocasión para anotar, pero el portero rival le arrebató su doblete con una estupenda atajada.
Lo que está claro es que el mexicano marcó diferencia.
En el momento más oportuno, el atacante tricolor recuperó el gol. Así llegará con mayor motivación a la concentración de la Selección Mexicana, donde luchará por ganarse la titularidad.
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