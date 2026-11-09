logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Hormiga" por fin hace gol en Liga griega

Con su anotación, Armando González llega motivado a la concentración de la Selección Mexicana para buscar titularidad.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 11:47 a.m.
A
Hormiga por fin hace gol en Liga griega
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Impacto inmediato para sumar confianza.


      A Armando González, se le confió la responsabilidad de ser revulsivo en el partido jugador este domingo... Y respondió con creces.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La Hormiga" ingresó de cambio como una solución en la ofensiva del Olympiacos, y no falló.
      Necesitó menos de un par de minutos dentro de la cancha para hacerse presente en el marcador.
      Como un auténtico depredador del área, el delantero mexicano apareció completamente solo para empujar el balón al fondo de las redes (57´).
      Con el olfato goleador que lo caracteriza, el canterano de las Chivas atacó el área del PAOK, engañó al defensa rival, se desmarcó para estar en el lugar preciso y anotó sin alguna dificultad.
      Primer gol del mundialista mexicano en la Superliga de Grecia y sexto en su etapa en el futbol heleno.
      En su rostro, se reflejó la inmensa alegría que sintió al marcar.
      Fue un desahogo por la incertidumbre que vivó en las más recientes semanas, justo antes de reportar con la Selección Mexicana.
      Su tanto en el estadio Georgios Karaiskakis fue celebrado en grande. No era para menos, el equipo rojiblanco necesitaba la victoria para seguir luchando por la cima de la clasificación en el torneo local.
      Sin embargo, el conjunto visitante respondió rápidamente y le arrebató un punto al Olympiacos en su propia casa (1-1).
      En la recta final, la "Hormiga" González tuvo otra ocasión para anotar, pero el portero rival le arrebató su doblete con una estupenda atajada.
      Lo que está claro es que el mexicano marcó diferencia.
      En el momento más oportuno, el atacante tricolor recuperó el gol. Así llegará con mayor motivación a la concentración de la Selección Mexicana, donde luchará por ganarse la titularidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hormiga por fin hace gol en Liga griega
      Hormiga por fin hace gol en Liga griega

      "Hormiga" por fin hace gol en Liga griega

      SLP

      El Universal

      Con su anotación, Armando González llega motivado a la concentración de la Selección Mexicana para buscar titularidad.

      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil
      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

      SLP

      El Universal

      La detención prolongada en Interlagos evidenció problemas en la ejecución del equipo Cadillac.

      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX
      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

      SLP

      El Universal

      Chivas y León empataron, lo que mantiene la competencia cerrada en la Liga MX.

      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts
      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts

      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts

      SLP

      AP