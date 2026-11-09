Desconoce EGC inconformidad de jubilados por servicio médico
El alcalde asegura que el nuevo esquema mejora la cobertura para más de 15 mil personas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la recién creada Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de San Luis Potosí, constituida ante las inconformidades por las deficiencias en el servicio médico que reciben los extrabajadores del Ayuntamiento.
La asociación surgió luego de que jubilados y pensionados denunciaron suspensiones frecuentes en la atención médica, falta de medicamentos, ausencia de especialistas y retrasos en estudios de laboratorio, problemas que atribuyen al cambio de esquema médico implementado en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento sustituyó el servicio que se ofrecía en las instalaciones de Zenón Fernández y Mariano Jiménez por la aseguradora Plan Seguro.
Al respecto, Galindo Ceballos justificó la modificación al señalar que obedeció a previsiones legislativas nacionales y defendió que el nuevo esquema representa mejores condiciones para los trabajadores municipales.
Como ejemplo, sostuvo que ahora cuentan con un seguro de gastos médicos mayores que permite recibir atención incluso fuera de su horario laboral y en otras entidades del país, algo que, dijo, no estaba contemplado en el modelo anterior.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También aseguró que aumentó la cobertura médica para los alrededor de cinco mil trabajadores municipales y sus afiliados, con un universo de entre 15 mil y 18 mil personas.
Sin embargo, reconoció que uno de los cambios que generó inconformidad entre jubilados y pensionados tiene que ver con las restricciones para extender ciertos beneficios a familiares, pues explicó que el seguro establece condiciones más estrictas sobre quiénes pueden recibir atención y bajo qué circunstancias.
El alcalde sostuvo que la base trabajadora activa está satisfecha con el servicio y que el esquema ha funcionado sin mayores repercusiones durante los últimos cinco años, aunque la contratación de la aseguradora ocurrió en febrero de 2025.
Añadió que, a diferencia del sistema anterior, ahora existen valoraciones médicas para determinar si los procedimientos, incluidas las cirugías, son necesarios. Pese a las quejas de los jubilados, insistió en que mantiene disposición para atenderlos, aunque hasta ahora no ha buscado directamente a la asociación.
Jubilados se organizan ante declive médico en la capital
Denuncian desabasto de medicamentos y falta de especialistas
no te pierdas estas noticias
Policía Vial limitará uso de claxon en caravanas guadalupanas
Rolando Morales
Medidas buscan reducir contaminación auditiva en hospitales, escuelas y asilos durante el paso de caravanas guadalupanas en la capital potosina.
Desconoce EGC inconformidad de jubilados por servicio médico
Rolando Morales
El alcalde asegura que el nuevo esquema mejora la cobertura para más de 15 mil personas
Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua
Samuel Moreno
El organismo operador solicitó un incremento para las tarifas domésticas de agua en 2027