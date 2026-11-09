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"Chicharito" forma parte del festejo de sir Alex Ferguson"Chicharito" forma parte del festejo de sir AleY un día, Javier Hernández regresó a Old Trafford, donde vivió tantas alegrías hace más de una década.

"El Chicharito" formó parte del festejo de los 40 años de la llegada de sir Alex Ferguson al Manchester United.

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El delantero mexicano estuvo presente en el partido que disputaron los Red Devils contra el Aston Villa, correspondiente a la Jornada 10 de la Temporada 2026-27 de la Premier League.El encuentro en el Teatro de los Sueños terminó con un trepidante empate (4-4) ante los Villanos.El conjunto de Michael Carrick vinieron de atrás en dos ocasiones y evitaron una derrota que hubiera sido catastrófica para su campaña.Aunque, el punto sumado tampoco le sirve de mucho porque se encuentra dentro de la zona de descenso.Sin embargo, los festejos para el director técnico más ganador en la historia del Manchester United no fueron como se esperaban.Antes de que comenzara el encuentro, el "Chicharito" Hernández fue entrevistado sobre el terreno de juego de Old Trafford y compartió su opinión acerca del complicado momento que vive el Manchester United."Es muy difícil juzgar, pero lo que puedo decir de Michael Carrick es que siempre fue un compañero al cual se le veía muchísima calma. Mucha gente lo puede criticar porque desean ver decisiones más drásticas de mucha pasión, pero lo importante de Michael es que tiene un gran temple y sabe manejar toda la presión en estos momentos turbulentos porque estamos muy abajo en la posición de la tabla", declaró.De igual forma, señaló que está satisfecho con el proceso del actual director técnico de los Red Devils y dejó en claro que los futbolistas de la actual plantilla también deben ser determinantes."Creo que lo ha hecho muy bien. Puede sonar muy injusto... yo fui jugador y es una realidad que acepté, te pueden gustar las estrategias, [pero] llega un momento donde no hay nadie más que los jugadores. Los entrenadores se van a ir, los entrenadores pueden llegar y hay muchos jugadores que se quedan y los resultados siguen igual... creo que lo más que se tiene que exigir es en todo, desde los dueños, directiva, cuerpo técnico y los jugadores, todos son responsables de que la situación no esté como quisiéramos y como estamos acostumbrados, pero llega un momento donde como jugador tienes que dar los resultados", expresó.El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana compartió lo que él vivió en su etapa con el conjunto mancuniano y les dedicó unas fuertes palabras a los elementos del plantel."A mí me pasó, había muchos momentos donde no estaba feliz en la banca y me tocaba estar en la banca más allá de que los resultados que yo estaba dando era muy buenos, pero cuando no me importaba si estaba enojado, triste o feliz, yo quería demostrar el por qué. Si algún jugador en el mundo necesita motivación siendo jugador del Manchester United, no debe de estar en el Manchester United", manifestó el "Chicharito" Hernández.x Ferguson