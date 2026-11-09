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Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua

El organismo operador solicitó un incremento para las tarifas domésticas de agua en 2027

Por Samuel Moreno

Noviembre 09, 2026 11:57 a.m.
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Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua
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      El incremento de 10.33 por ciento a las tarifas domésticas de agua solicitado por el organismo operador de Matehuala será uno de los planteamientos que deberá revisar el Congreso del Estado de San Luis Potosí antes de definir los cobros para 2027. En contraste, seis organismos no propusieron aumentos, informó Nancy Jeanine García, diputada de Morena y presidenta de la Comisión del Agua.

      La legisladora indicó que, al cierre del plazo para recibir las iniciativas, 19 de los 20 organismos operadores habían cumplido con la entrega. La única excepción fue Tanquián de Escobedo, que por segundo año consecutivo omitió presentar su propuesta de cuotas y tarifas.

      Explicó que, de acuerdo con la legislación, la falta de una iniciativa obliga a mantener los cobros del ejercicio anterior, sin aplicar siquiera el ajuste inflacionario de 5.14 por ciento. En cambio, los organismos que sí entregaron sus propuestas, aunque conservaron las mismas tarifas de 2026, podrían recibir esa actualización.

      Entre los planteamientos recibidos se encuentra el de Interapas, que solicitó un ajuste de 5.14 por ciento, mientras que el caso de Matehuala deberá analizarse para determinar si se autoriza el incremento de 10.33 por ciento o se modifica. García sostuvo que las decisiones deberán sustentarse en criterios técnicos y en las condiciones particulares de cada organismo, no en consideraciones políticas.

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