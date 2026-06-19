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Esposa de Bruce Willis, celebra 50 años con emotivo video del actor

La esposa del actor compartió una reflexión sobre la demencia frontotemporal

Por El Universal

Junio 19, 2026 11:00 a.m.
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Esposa de Bruce Willis, celebra 50 años con emotivo video del actor
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      Emma Heming Willis celebró su cumpleaños número 50 con un mensaje cargado de gratitud y resiliencia, acompañado de un video en el que aparece su esposo, el actor Bruce Willis, en un momento relajado y divertido mientras infla un globo.

      La publicación, compartida en redes sociales, no solo marcó el inicio de una nueva década para la modelo y empresaria, sino que también sirvió para reflexionar sobre el proceso que ha vivido junto a su familia desde el diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta el protagonista de Duro de matar.

      "Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara", escribió Emma.

      En su mensaje, recordó que durante sus cuarentas consolidó facetas fundamentales de su vida como esposa, madre, cuidadora y defensora de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas.

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      Una causa que va más allá de su familia

      Emma destacó además el trabajo que realiza a través del Fondo Emma & Bruce Willis, una iniciativa enfocada en generar conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), apoyar a cuidadores e impulsar la investigación sobre esta enfermedad.

      Bruce Willis recibió este diagnóstico en 2023, un año después de anunciar su retiro de la actuación debido a problemas de salud. La DFT afecta principalmente las regiones frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones en el comportamiento, el lenguaje y diversas funciones cognitivas.

      Desde entonces, la familia ha mantenido informados a los seguidores del actor, aunque procurando preservar su privacidad.

      El respaldo de una familia unida

      A lo largo de este proceso, Bruce Willis ha estado acompañado por su esposa Emma y por sus cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, nacidas durante su matrimonio con la actriz Demi Moore, además de Mabel y Evelyn, fruto de su relación actual.

      En su publicación, Emma expresó que uno de sus principales deseos para esta nueva etapa es contribuir a que existan más recursos, apoyo y esperanza para las familias que enfrentan la demencia, además de ayudar a reducir el estigma que aún rodea a este padecimiento.

      Un video que emocionó a sus seguidores

      Aunque Emma no precisó cuándo fue grabado el video compartido en redes sociales, las imágenes generaron una ola de reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento.

      Para muchos admiradores del actor, ver nuevamente a Bruce Willis sonriente y participando en un momento cotidiano resultó especialmente emotivo, en medio de la batalla que libra contra la enfermedad a sus 71 años.

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