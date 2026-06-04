He-Man regresa al cine: 10 claves de la nueva versión live action

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Han pasado más de 40 años desde que

hizo su presentación con el público y aún sigue dando de qué hablar. Este fin de semana una

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, ahora de, hace su aparición en la pantalla grande y siendo el primer super héroe en hacerlo en lo que resta del año.Si usted forma parte de esa generación de niños que vio la serie original animada o bien, forma parte de los nuevos públicos que no sabe tanto del personaje, aquí damos 10 puntos que integran el filme y que ayudarán a verla de otra manera desde la butaca.1.- Al contrario de la versión animada, elvive entre humanos luego de tener que abandonar desde niño, a su amada Eternia. Cuando habla de una espada que lo convierte en el ser más poderoso del universo, todos se ríen. Pero un día lograr encontrar ese objeto y regresar a Eternia, sólo para descubrir que su tierra ha caído en decadencia en manos de2.- El protagonista es, conocido por la comedia romántica "Mi idea sobre ti", teniendo como villano a, el temible Guason de "Batman". Idris Elba y Camila Mendes completa el reparto. La dirección recae en, realizador de "Bumblebee" y "Kubo y la búsqueda samurai".3.-, el ahora, se sometió a cuatro meses de pesas para formar cuerpo y dada su elasticidad, se decidió que él mismo hiciera varias, con acrobacias incluidas En tanto Leto, ciertamente no aparece con su rostro, pero sus gestos y movimiento fueronpara diseñar a la calavera. Luego trabajo ciertos tonos de voz para no ser lo mismo que otros actores que lo han interpretado.4.- Contrario a lo tradicional, "y los Amos del Universo" fue primero unay posteriormente una producción audiovisual. A principios de los 80 la marcasacó las figuras de acción y meses después, en 1983, se estrenó la, la cual acabó de hacerse dos años después contabilizand0 130 episodios de media hora.5.- Ya hubo unade los personajes y que fue un fracaso en la taquilla en 1987. La cinta costó 22 millones de dólares y apenas recaudó 17 millones., el temible Drago de "Rocky IV", fue el elegido para portar la armadura de, mientras que, quien había hecho a un pasable Drácula en una cinta homónima, fue6.- Pese a que dicha película no fue del agrado del público, dos personajes que aparecieron en ella, han sido "rescatados" para la nueva entrega. Se trata deson dos de los monstruosos consejeros del. Y hay una sorpresa: Lundgren tiene una cameo al lado de "Adam", como un sabio levantador de pesas en un gimnasio.7.- El espíritu de, presente en la música., guitarrista de la famosa banda inglesa, colaboró en la elaboración del soundtrack. Y lo hizo con una guitarra que él mismo ha elaborado conocido como la Roja Especial. May ya sabía lo que es trabajar en cine, pues conhizo el tema principal de la película ochentera "".8.- Laen Somerset, Inglaterra, consagrada en 1239, fue una de las más grandes inspiraciones para diseñar al icónico. El diseño de producción corrió a cargo de, nominado en dos ocasiones al Oscar por "Inception" y "Passengers".9.- Aunque sólo existe unaen el universo de, para el cine se debieron unacon distintas características: estaba la que porta el héroe, pero también otra para acercamientos de cámara; unas ligeras para moverlas con destreza y algunas más delgadas que otras para el ángulo a tomar. También existía una sumamente flexible para, como en una donde el personaje la trae en el cinto y rueda en una colina.10.- Hay varias versiones dehechas desde los 80. "de", de 1990, estaba ubicada en un mundo futurista; luego hubo otra con historias como el origen de, transmitida entre 2002 y 2004;hizo la suya en 2021 llamada ": revelación" y, posteriormente, se realizó otra en computadora, en 2022.