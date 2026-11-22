Sin aclarar 7.4 mdp en Consulta Infantil
Órgano Interno de Control del INE halló deficiencias en la normativa que reguló el proceso
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las irregularidades que reinaron en el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo la presidencia de Guadalupe Taddei llegaron a la Consulta Infantil y Juvenil, en la cual se contabilizan más de 7.4 millones de pesos sin aclarar.
En el informe final de la auditoría a la Consulta Infantil y Juvenil 2024, el Órgano Interno de Control del INE halló diversas deficiencias en la normativa que reguló el proceso, falta de documentación que acreditara la contratación de personal por honorarios e incumplimiento en la comprobación de recursos.
El organismo fiscalizador también encontró que el INE entregó montos autorizados superiores a los límites establecidos y recursos otorgados de manera improcedentes e irregulares.
En ese sentido, destaca que se encontró el pago irregular a un niño de nueve años por la aplicación de una prueba piloto.
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"Fiscalización débil y deficiente"
En la página 30 de la auditoría A10-ESP-2026, el Órgano Interno de Control del INE identificó deficiencias en la formalización, ejecución y seguimiento de los contratos y convenios hechos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
El órgano fiscalizador encontró ausencia de mecanismos de fiscalización de los recursos otorgados a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), deficiencias en los formatos para la comprobación de los recursos otorgados a las personas voluntarias y diferencias en los datos reportados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
"De la revisión efectuada al proyecto D150810 Consulta Infantil y Juvenil se identificaron deficiencias en la formalización, ejecución y seguimiento, entre las que destacan: ausencia de mecanismos de fiscalización de los recursos otorgados a la Flacso, deficiencias en los formatos para la comprobación de los recursos otorgados a las personas voluntarias y diferencias en los datos reportados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
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