Sin computadoras o internet, 65% de escuelas públicas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo 35% de las escuelas públicas de educación básica en México cuentan con computadoras e internet para la enseñanza, mientras el otro 65% carece de al menos una de ellas, de acuerdo con un estudio de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey.

El documento "Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación", elaborado por esos organismos, advierte que las restricciones al uso de celulares, que entraron en vigor por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pueden convertirse en una prohibición de facto en esos planteles sin equipamiento tecnológico suficiente.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa, advierte que la cifra de 35% podría sobreestimar la disponibilidad real de tecnología, debido a que las estadísticas oficiales contabilizan las computadoras existentes, pero no verifican si funcionan o son aptas para el aprendizaje.

Explica que la información procede del formato 911 de la SEP, mediante el cual las autoridades escolares reportan cada año datos de matrícula, infraestructura y servicios, incluidos electricidad, agua, computadoras y conectividad, pero sin reflejar el deterioro de los equipos.

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Recuerda que, durante una visita a Parral, Chihuahua, un profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos le comentó: "Nosotros tenemos computadoras, en teoría, pero estas computadoras son de hace 15 años", cuyos programas ya no funcionaban.

La investigación señala que para 56.3% de los usuarios de teléfonos celulares de entre seis y 17 años, estos dispositivos son su única herramienta digital.

La proporción alcanza 73.1% entre los hogares con menores del estrato socioeconómico bajo, frente a 11.2% en los de estrato alto, una diferencia de 61.9 puntos porcentuales.

Para Fernández, las restricciones a los celulares tendrían que acompañarse de recursos para equipar las escuelas con computadoras y tabletas, además de inversiones en conectividad y capacitación docente.

"Si la regulación viniera acompañada con recursos, como ocurre en los países que han hecho esta regulación, donde sí tienen tabletas o computadoras para desarrollar las habilidades digitales, donde sí están invirtiendo en capacitar a los docentes para aprender a utilizar la tecnología y mejorar aprendizajes, corregir el problema de falta de comprensión lectora, corregir el problema de matemáticas, no tendría tantas dudas sobre los nuevos lineamientos de la regulación del celular, pero nada de eso es así", afirma el investigador.

Las carencias afectan principalmente a las escuelas públicas, donde numerosos profesores recurren a los teléfonos celulares para consultar materiales educativos, incluidos los códigos QR de los libros de texto gratuitos.

El 88.2% de los adolescentes de 12 a 14 años utilizan el celular para realizar actividades escolares, mientras que sólo 26.2% declara contar con habilidades para proteger sus dispositivos y datos.