Sinaloa es el rey de los opioides

Ciudad de México.- Por tres años consecutivos, es decir, 2023, 2024 y lo que va de 2025, Sinaloa, Baja California y Sonora son los reyes de la metanfetamina y el fentanilo. En estas tres entidades, el Ejército y la Guardia Nacional (GN) han incautado el mayor número de kilos de estos opioides, así como tabletas de fentanilo.

Sinaloa es donde se han decomisado más drogas, con 32 mil 122 kilos de metanfetamina, 948 kilos de fentanilo y 10 millones 6 mil 409 tabletas de fentanilo.

En tanto, Baja California documenta 36 mil 921 kilos de metanfetaminas; 943 kilos de fentanilo y 5 millones 708 mil 715 de pastillas de fentanilo; y Sonora reporta 11 mil 400 kilos de metanfetaminas, 261 kilos de fentanilo y 3 millones 321 mil 517 pastillas.

De enero a octubre de 2025, la administración de Claudia Sheinbaum registró 49 mil 455 kilos de metanfetaminas que supera con 29 mil 647 kilos todo el año 2024, que documentó 19 mil 808 kilos.

En el mismo periodo se incautaron 554 kilos de fentanilo, cifra superior a todo 2024, que documentó 341 kilos, representa 213 kilos más de acuerdo con estadísticas de la Sedena.

Carlos Hernández, director de la firma Nzaya, especializada en prevención de lavado de dinero, considera que la incautación de metanfetaminas y fentanilo es parte de la estrategia de esta administración y se debe a la relación bilateral con Estados Unidos, hay una creciente presión para intensificar las acciones de aseguramiento de drogas sintéticas.

Indica que los datos sobre decomisos permiten observar que la estrategia se encuentra en fase de implementación.

El también director para Latinoamérica de la International Association for Intelligence Education sostiene que no se reporta una reducción del control territorial ejercido por los grupos criminales, ni mejoras en la percepción ciudadana de seguridad o una disminución tangible en los niveles de consumo de drogas.

El doctor Gabriel Vera de la Garza, investigador en Ciencias Químicas por la UNAM, detalla que todos los precursores siguen entrando al país y las autoridades están fracasando al no poder interceptarlos. “Tan es así que consiguen fabricar el producto. Entonces, toda la cadena de producción y distribución no la están atacando, ahí tenemos el problema”.