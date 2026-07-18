Surgen nuevos detalles de la muerte de mexicano

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Un fiscal federal en Texas compartió el jueves nuevos detalles sobre los momentos previos a que un agente de inmigración matara este mes a tiros a un ciudadano mexicano que vivía desde hace décadas en Estados Unidos.

La revelación complica la afirmación previa del gobierno de que el hombre chocó un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de que los agentes le dispararan.

Un agente del ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, el 7 de julio mientras conducía hacia una obra en Houston con tres compañeros de trabajo, uno de los cuales es su hermano. El homicidio desató protestas en la ciudad texana, además de llamados de la familia de Salgado Araujo para que haya transparencia. La familia describió a la víctima como un padre trabajador que estaba muy cerca de obtener estatus legal en Estados Unidos tras vivir en el país durante 35 años.

Aaron Reitz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, señaló el jueves que los agentes del ICE estaban en busca de dos hombres guatemaltecos que podrían ser objeto de deportación. Indicó que los hombres que buscaban conducían una camioneta similar a la que manejaba Salgado Araujo cuando fue asesinado. En un comunicado anterior difundido el día en que Salgado Araujo fue asesinado, el DHS afirmó que él era el objetivo de una operación de control migratorio y que vivía en el país sin autorización.

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Reitz también manifestó que los agentes creían que Salgado Araujo y los pasajeros de su vehículo coincidían con la descripción de los hombres guatemaltecos que estaban buscando.