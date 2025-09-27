logo pulso
Tabasco registra una jornada violenta

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Tabasco registra una jornada violenta

Villahermosa, Tab.- Una jornada violenta fue la que vivió este viernes la ciudad de Villahermosa, en la que se registraron diversos incidentes desde el lanzamiento de los llamados ponchallantas en diversas vialidades, hasta la quema de dos tiendas de conveniencia, una abarrotera y un auto.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron que delincuentes arrojaron decenas de los llamados "ponchallantas", primero en la avenida Luis Donaldo Colosio y en la colonia Gaviotas Norte.

Posteriormente se reportó una situación similar sobre la carretera Villahermosa a Cárdenas, vialidades en las que varios automovilistas tuvieron que cambiar sus neumáticos a causa de los daños ocasionados por estos artefactos.

Por otro lado, las autoridades informaron de los incendios aparentemente provocados en diferentes comercios, entre ellos, el de un OXXO en la avenida 16 de Septiembre, de la colonia primero de mayo.

Minutos más tarde, se registró el incendio de un segundo OXXO en la carretera Villahermosa – Cárdenas, a la altura de la ranchería González tercera sección cerca de la entrada del balneario, "El Gordo y San Pancho".

De igual forma, se registró el intento de incendio, de una sucursal de la abarrotera Súper Sánchez ubicada en la colonia Gaviotas Sur, sector Coquitos en la carretera a Torno Largo.

