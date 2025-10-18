Todos mis bienes son fruto del esfuerzo: hermano de LO

Villahermosa, Tab.- Son propiedades pequeñas, adquiridas poco a poco y fruto del esfuerzo, justificó el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, la compra de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado por varios millones de pesos, exhibidas en su declaración patrimonial.

Fue el comunicador, Audelino Macario, quien publicó parte de la declaración patrimonial, destacando los 13 ranchos adquiridos en Tabasco, con un pago al contado de 6.9 millones de pesos y 694 cabezas de ganado por 10.4 millones de pesos, a pesar de que, José Ramiro López, declaró no tener empleo, empresa o ingreso alguno en 2023.

Sin rechazar la veracidad de los documentos, ni aclarar el origen de los millonarios recursos, el funcionario morenista indicó que son los ‘poderosos’ del país quienes montaron una estrategia para atacarlo sólo por ser hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo esas propiedades, porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero la fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo afortunadamente estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”, aseveró

“- ¿No, fue precisamente durante en la administración de su hermano Andrés Manuel que las adquirió? - No, sí, seguramente, sí, pues él era eh… a ver, a ver, déjame que yo haga cuentas. No, no, no, bueno, bueno, yo adquirí las primeras tierras en el 2010, parece algo así, 2010, 2011, Andrés estaba, creo que fue del 18 al 24, algo así, pero te digo, yo fui adquiriendo pedazos ahí cerca de mi propiedad, junto a mi propiedad”, expresó el funcionario.