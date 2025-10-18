logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Continúan la búsqueda en Hidalgo

Por El Universal

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Continúan la búsqueda en Hidalgo

Pachuca, Hgo.- En medio de la montaña y entre el lodazal, un grupo de pobladores que se dirigían a entregar víveres a las comunidades aisladas comenzaron a escuchar gritos de auxilio. Al acercarse, lograron vislumbrar la cabeza y las manos de un hombre sepultado entre el deslave.

Se trataba de un profesor de Conafe, quien durante las lluvias de la semana pasada fue sorprendido a medio camino entre Xochicoatlán y la comunidad de Tenango, a donde se dirigía para cumplir con su jornada laboral.

Con lazos que arrojaron hacia el profesor, debido a que la zona era pantanosa por el lodo, los vecinos lograron rescatarlo. El docente presentaba signos de agotamiento y deshidratación, pero no lesiones graves.

Poco a poco los desaparecidos han comenzado a ser localizados, algunos con vida y otros más serán parte de las estadísticas de decesos, pero más que números son personas que dejarán un hueco en sus familias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. En Huautla fue rescatado el cuerpo de un hombre entre las ramas del río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco. El cadáver había sido arrastrado por la corriente, por lo que, tras emitirse la alerta, se realizó el rescate. La víctima permanece en calidad de desconocida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos
Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

SLP

EFE

“Un bote de lodo a la vez”
“Un bote de lodo a la vez”

“Un bote de lodo a la vez”

SLP

El Universal

Estamos de pie gracias a la comunidad, dicen pozarricenses

Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua
Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua

Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua

SLP

El Universal

Continúan la búsqueda en Hidalgo
Continúan la búsqueda en Hidalgo

Continúan la búsqueda en Hidalgo

SLP

El Universal