Continúan la búsqueda en Hidalgo

Pachuca, Hgo.- En medio de la montaña y entre el lodazal, un grupo de pobladores que se dirigían a entregar víveres a las comunidades aisladas comenzaron a escuchar gritos de auxilio. Al acercarse, lograron vislumbrar la cabeza y las manos de un hombre sepultado entre el deslave.

Se trataba de un profesor de Conafe, quien durante las lluvias de la semana pasada fue sorprendido a medio camino entre Xochicoatlán y la comunidad de Tenango, a donde se dirigía para cumplir con su jornada laboral.

Con lazos que arrojaron hacia el profesor, debido a que la zona era pantanosa por el lodo, los vecinos lograron rescatarlo. El docente presentaba signos de agotamiento y deshidratación, pero no lesiones graves.

Poco a poco los desaparecidos han comenzado a ser localizados, algunos con vida y otros más serán parte de las estadísticas de decesos, pero más que números son personas que dejarán un hueco en sus familias.

Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. En Huautla fue rescatado el cuerpo de un hombre entre las ramas del río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco. El cadáver había sido arrastrado por la corriente, por lo que, tras emitirse la alerta, se realizó el rescate. La víctima permanece en calidad de desconocida.