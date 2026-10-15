IMSS ofrecerá una mejor propuesta salarial, anuncia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, hará una reevaluación luego de que trabajadores rechazaron un aumento en votación.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que "todo tiene que estar en el marco de lo posible" y celebró la decisión democrática de las trabajadoras y los trabajadores.

Cuestionada sobre cuáles serían las nuevas alternativas y el rango en que estarían, respondió que "se va a sentar el director del IMSS a hacer una revaluación".

"Todo tiene que estar en el marco de lo posible, nadie está obligado a lo imposible, lo posible que pueda hacer con mayor beneficio para las y los trabajadores del IMSS. Y, desde mi perspectiva, es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí, que es muy importante para las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan", dijo Sheinbaum.

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"Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo para buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta. Entonces, el día de hoy y mañana, Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio", señaló.

Ante este panorama, la Mandataria rescató que "la reforma laboral que hizo el presidente López Obrador" dio la posibilidad a los trabajadores "que en caso de que no reconozcan una negociación de su dirigencia sindical, se haga una consulta abierta, democrática y que la base trabajadora dé su opinión".

"Si no hubiera habido esa reforma laboral, pues esto no se hubiera dado. Entonces, el propio sindicato, la propia dirigencia sindical vio que había inconformidad y abrió la consulta (...). Se abrió una votación libre, para aquellos que dicen que no hay democracia en el país; fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta, no se acepta este aumento salarial", comentó.

Robledo anuncia instalación de mesa de trabajo

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que desde este jueves 15 de octubre se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en busca de crear una mejor propuesta para, en el marco de lo posible, destinar mejoras en el salario y condiciones laborales para las y los trabajadores.

"A partir de hoy, como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, instalaremos una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", expresó en un videomensaje compartido en redes sociales.

Además, recordó que el día de ayer en la consulta convocada por el Sindicato de Trabajadores del IMSS se votó por finalmente no aprobar la propuesta del incremento salarial, decisión que aseguró respetar y, por ende, comenzar a perfilar una nueva propuesta para el personal.

"El ejercicio fue libre, se votó de manera directa y secreta y la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial. En el IMSS respetamos esa decisión, es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019 y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta", enfatizó.

En este sentido, agradeció a las y los trabajadores por manifestar sus demandas y aseguró que mientras ocurre la nueva propuesta, la atención en el Seguro Social continuará con normalidad en todo el país.

"Gracias, gracias a cada trabajadora y trabajador por expresar su voz, vamos a escucharla y vamos a responder con hechos, siempre con rumbo al porvenir", finalizó su mensaje.

Trabajadores rechazan que Olivos negocie aumento

Los trabajadores sindicalizados del IMSS rechazaron que Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sea quien renegocie el aumento salarial, como anunció, después de que reconoció que los resultados de la consulta rechazaron el incremento de 6.8%, informó Rafael Soto, vocero del movimiento, en entrevista con EL UNIVERSAL.

"No lo reconocemos, él no tiene que ir a negociar, él tiene que renunciar y dejar que un congreso extraordinario, verdaderamente representativo, o sea que llamemos nuevamente a elección y saquemos nuevos representantes para ir a hacer esa negociación, lo desconocemos como líder, lo desconocemos como secretario general y como parte del sindicato", explicó.

Anunció que las movilizaciones continuarán, con otra marcha dentro de 15 días, y éstas no cesarán hasta que Rafael Olivas deje el cargo.

"Él no puede ir a negociar, tiene que ir alguien más, no vamos a dejar de marchar, no vamos a soltar instalaciones, no vamos a parar la movilización hasta que él renuncie, o sea, que se retomen las renegociaciones, pero él ya no representa a los trabajadores", expresó.

Finalmente, aseguró que los trabajadores inconformes con el aumento salarial obtuvieron una victoria "aplastante" en la consulta.

"Fue contundente la victoria, 5 a 8, ahorita nos está mandando boletas, por ejemplo, el comité ejecutivo de Michoacán, que tenemos tomado, se ganó 800 contra 16, quedó demostrado, jugando con sus reglas, en su terreno, les dimos una idea de lo débiles que son y de lo poco representativos, que también ya no representan a la base. No esperábamos algo tan aplastante, pensamos que iban a hacer un fraude, lo intentaron", comentó.