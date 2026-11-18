Trabajadores del IMSS levantan plantón en Segob
Sindicato y trabajadores exigen a Segob detener acoso laboral y represión en varias ciudades.
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Los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantaron el plantón que mantenían desde la mañana de este martes enfrente de la Secretaría de Gobernación (Segob), después de instalar una mesa de diálogo con la dependencia.
Mediante un escrito, solicitaron a la secretaria Rosa Icela Rodríguez que intervenga para que el Instituto, que dirigido Zoé Robledo Aburto, y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos, dejen de reprimir a los trabajadores que se han movilizado para protestar por la falta de medicamentos e insumos, y pedir un aumento salarial.
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"Exigimos a la secretaria Rosa Icela Rodríguez posicionarse para detener de inmediato el acoso laboral, psicológico y físico, como las agresiones sufridas por nuestros compañeros, como en el caso de Puebla, Monterrey, Toluca, nuestra compañera Cureño en CDMX y donde sea que estos se presenten. El objetivo prioritario es frenar el hostigamiento, la represión y los envíos a Laborales y Honor y Justicia por parte del Instituto y el sindicato", señalaron.
Pactaron reunirse nuevamente con los representantes de la Segob en 10 días, para continuar con el diálogo, pero advirtieron que bloquearán carreteras si no reciben respuesta a sus demandas.
"Ante el compromiso de reunirnos nuevamente en menos de 10 días, levantamos el plantón en Bucareli. Advertimos: de no haber respuesta concreta, antes de diciembre radicalizaremos acciones junto a los sindicatos hermanos, incluyendo el cierre de carreteras", subrayaron.
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