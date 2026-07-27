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Nacional

Deer Park produce más que mexicanas

Localizada en Texas, multiplica la producción individual de los siete complejos en México

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Deer Park produce más que mexicanas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Deer Park, la refinería de Pemex que se localiza en Texas, Estados Unidos, tiene 960 trabajadores y produjo 287 mil barriles diarios de gasolina, diesel y turbosina en el primer trimestre de 2026.

      La petrolera que hoy dirige Juan Carlos Carpio Fragoso compró a Shell la totalidad de Deer Park durante el sexenio pasado y es la refinería que más elabora combustibles de alto valor, pues multiplica la producción individual de los siete complejos localizados en México, que suman 21 mil 952 trabajadores, un promedio de 3 mil 136 por cada uno.

      Tula es la segunda refinería con mayor producción, al generar 170 mil barriles diarios con 3 mil 439 trabajadores. Le sigue Dos Bocas, que elabora 146 mil barriles con mil 700 empleados.

      En cuarto lugar aparece Salina Cruz, al refinar 103 mil barriles con 2 mil 782 trabajadores. Cadereyta, Minatitlán, Salamanca y Madero producen menos de 100 mil barriles poseen entre 2,683 y 3 mil 958 empleados cada una.

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      Los reportes de Pemex al primer trimestre de 2026 muestran que los siete complejos localizados en México utilizan 37% de su capacidad instalada, mientras Deer Park aprovecha 84%.

      Contratistas

      Pemex sostuvo que no es técnicamente adecuado comparar de forma directa el desempeño de Deer Park con las refinerías ubicadas en el país, al argumentar que los complejos fueron diseñados bajo condiciones distintas, con diferentes configuraciones, niveles de complejidad y estrategias de operación.

      También señaló que Deer Park, inaugurada en 1930, opera con cerca de mil empleados propios, pero recurre de manera permanente a más de mil 200 contratistas para labores de mantenimiento, inspección y proyectos, por lo que durante su operación normal trabajan unas 2 mil 200 personas, "que puede incrementarse considerablemente durante mantenimientos mayores".

      No obstante, la petrolera no respondió de manera expresa si ha detectado problemas de productividad laboral en las refinerías situadas en México o si ha considerado replicar aspectos del modelo operativo de Deer Park.

      Citó indicadores que corresponden al rendimiento de conversión del crudo, no a la producción de combustibles de alto valor frente a la capacidad instalada.

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