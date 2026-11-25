Repuntan las denuncias por acoso sexual en instituciones federales
En el Colegio de Bachilleres, la mayoría señala a maestros por acoso a alumnas.
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Recientes informes indican un incremento en los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de diversas instituciones públicas federales en México, con un total de 517 denuncias registradas desde el 1 de enero a la fecha. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con las 450 denuncias reportadas en el mismo periodo del año anterior.
Entre las instituciones más afectadas se encuentran:
- El Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 87 casos
- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que reportó 82 denuncias
- El Colegio de Bachilleres con 39 casos
- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 39 casos
- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 38 denuncias.
Los datos obtenidos a través de solicitudes de información revelan que de las 497 denuncias presentadas, únicamente 60 resultaron en sanciones a los agresores, que incluyeron despidos, amonestaciones y suspensiones. Sin embargo, diversas instituciones señalaron la falta de competencia para emitir pronunciamientos sobre el tipo de sanciones aplicadas a los acusados, como es el caso de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, que no tiene facultades para llevar a cabo acciones en este sentido.
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La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM comunicó que, de las 82 denuncias recibidas este año, han resultado en:
- 19 Amonestaciones
- 18 Suspensiones
- Una rescisión
- Otros tipos de acciones.
Se reportan 26 investigaciones en curso y algunos casos fueron archivados debido a la falta de evidencias. Por su parte, el Colegio de Bachilleres destacó que la mayoría de las denuncias fueron por acoso de maestros a alumnas, con ejemplos específicos de denuncias que llevaron a la rescisión laboral de los acusados.
En el ámbito militar, la Sedena informó sobre 29 denuncias aunque no ofreció detalles sobre sanciones. En el ámbito cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó tres denuncias, con procedimientos de investigación en curso y medidas de protección proporcionadas a las víctimas.
Otros organismos, como el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Pediatría, mencionaron que los casos denunciados aún están bajo investigación, sin sanciones definitivas hasta el momento. El Colegio de México, por su parte, está analizando un caso de acoso sexual entre estudiantes, sin una resolución sancionadora hasta ahora.
La Secretaría de Turismo también reportó dos casos de acoso, uno de los cuales fue archivado debido a la falta de atención por parte de la denunciante a las indicaciones del Comité de Ética. Esta serie de denuncias resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención en estas instituciones, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un tema crítico a abordar.
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