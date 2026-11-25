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Las personas con discapacidad, los adultos mayores y quienes los cuidan pagarían la mitad de la cuota municipal por vender en la vía pública en la capital potosina.

El descuento por uso de piso quedó incluido en el proyecto de Ley de Ingresos 2027 que el Cabildo aprobó el martes 24 de noviembre.

El proyecto mantiene las cuotas y tarifas vigentes, de acuerdo con la regidora de Movimiento Ciudadano Adriana Urbina Aguilar.

En vivienda, prevé exentar del pago de la licencia a quienes hagan adecuaciones en casas para personas con discapacidad o adultos mayores. También contempla un estímulo de 50 por ciento para la construcción de vivienda accesible y para obras menores en zonas de atención prioritaria.

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En el predial, el cambio está en el documento que pueden presentar las personas con discapacidad para acreditar su condición.

El proyecto admite un certificado expedido por la autoridad competente en lugar de una incapacidad médica.

Para trámites de Catastro, la propuesta prevé una reducción de 50 por ciento en el registro de predios, las rectificaciones y las certificaciones de propiedad para los grupos beneficiarios.

Aún están pendientes los lineamientos y tabuladores para aplicar los estímulos, según expuso Urbina durante la sesión.