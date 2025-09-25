Unefarm: El 40% de medicinas, irregulares

Ciudad de México.- Un 40% de los medicamentos que se consumen en el país son irregulares, lo que representa un incremento de 10% comparado con 2024, derivado del desabasto de medicamentos, señaló Juvenal Becerra Orozco, líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

“Los factores son múltiples: el envejecimiento poblacional y la necesidad de medicamentos para padecimientos crónico-degenerativos, adicional a que en el entorno digital cada vez las personas acceden más a estas herramientas y hay una escalada de sitios web irregulares y cuentas en redes sociales que expenden medicinas sin regulación”, explicó durante el 15 Congreso Nacional de Farmacias.

Sin embargo, refirió que el desabasto de medicamentos en el sector salud también ha contribuido con el problema, y las farmacias independientes han hecho su labor para coadyuvar a que los pacientes obtengan sus tratamientos en el sector privado.

“¿Qué hacemos nosotros? Justo en estas situaciones, abastecer las farmacias, tener el mejor precio para que cuando haya este desabasto en el gobierno, nosotros podamos también ayudar a los pacientes a que puedan obtener sus medicamentos. Hoy los pacientes están recurriendo con nosotros para comprar los tratamientos que no están encontrando en el sector público”, dijo.

Los representantes de asociaciones farmacéuticas aseguraron que ellos tampoco están jugando en la entrega de medicamentos licitados, los cuales se comprometen a abastecer; sin embargo, culparon a empresas extranjeras —en especial de India— de ser responsables en la mayoría de los retrasos y pidieron al gobierno reglas claras y pagar los adeudos que mantiene con farmacéuticas mexicanas por al menos 19 mil millones de pesos desde 2021.