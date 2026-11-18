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Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés, exconsejeros que estuvieron a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Federal Electoral (IFE), emitieron un posicionamiento conjunto a través del cual urgieron a la Cámara de Diputados a nombrar "cuanto antes" a la nueva presidenta del órgano electoral.

"La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral y sus socios ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser, la credibilidad y la confianza. La situación se agrava, pues el proceso electoral del cual el INE es responsable ha comenzado", indicó el comunicado leído por Woldenberg en conferencia de prensa.

En ese sentido hicieron un llamado enérgico a las y los legisladores para apresurar el nombramiento de la persona que estará a cargo del órgano electoral que dejó Guadalupe Taddei a raíz de señalamientos de corrupción.

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"No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad, condición básica de legalidad y legitimidad de los comicios por venir. Por eso queremos hacer un enérgico llamado al Poder Legislativo, responsable de la selección de la próxima presidenta de INE, para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes", apuntaron los firmantes del posicionamiento.

En su mensaje, los extitulares del INE y el IFE pidieron al Legislativo a que la selección de la nueva presidenta del órgano electoral se haga "con estricto apego a la letra y el espíritu de la Constitución", además de señalar que deben prevalecer "los criterios de conocimiento, capacidad, competencia".

Asimismo, sostuvieron que es necesario implementar diversas medidas que incluyen reconfigurar al Consejo General del INE con el objetivo de "recuperar la credibilidad" del Instituto.

"Por el bien del proceso electoral en marcha, deseamos que prevalezca la responsabilidad política, la estricta legalidad y la disposición a un nombramiento de una presidenta de consenso. Nada sería más sano para las elecciones, para el gobierno, para los partidos y para la confianza pública de toda la nación", apuntaron.

Claro que hay intencionalidad política: Córdova

En una parte de la conferencia, Lorenzo Córdova manifestó que existe una intencionalidad política detrás del posicionamiento emitido, pues se busca defender la "institucionalidad electoral" y la vida democrática de México.

"Claro, pero claro que hay una intencionalidad política detrás de este documento. Esa intencionalidad política es defender la institucionalidad electoral y a la democracia, y combatir las tendencias autoritarias que hoy lamentablemente se muestran en el país", dijo.